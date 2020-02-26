Publicis Groupe займется сопровождением рекламных стартапов. В первый проект группы вложат $3 млн

Инвестиционный холдинг Digital Horizon займется созданием технологических стартапов для рынка маркетинга, рекламы и медиа. Партнером фонда станет рекламная группа Publicis Groupe Russia. Такая информация содержится в сообщении группы, поступившем в Sostav.

В течение полугода в разработку прототипа партнеры инвестируют $350 тыс. А в случае подтверждения изначальных гипотез в течение двух лет вложат до $3 млн. Компании планируют построить решение в России и масштабировать его в Европу и США с помощью международной сети Publicis Groupe.

Инвестиционная компания Digital Horizon вкладывает средства в стартапы на ранних стадиях — для финансовой индустрии, e-commerce, образования и корпоративного программного обеспечения. Венчурный фонд компании нацелен на инвестиции на ранних стадий в b2b-продукты и сервисы, созданные российскими, европейскими и израильскими стартапами. Общий объём фонда — $80−100 млн.

Кроме того, Digital Horizon является венчур билдером — сама занимается созданием стартапов. Эксперты венчур билдера исследуют целевой рынок, находят свободную нишу или новую бизнес-модель, собирают команду для разработки и пилотирования минимально жизнеспособного продукта (MVP).

Полина Флинк, директор по развитию Digital Horizon: Мы снимаем с лидеров проекта две главные головные боли фаундеров — организационные вопросы — финансовые, юридические, HR и другие — и поиск инвестиций Это повышает шансы стартапа дожить до первых раундов внешних инвестиций.

Венчур билдер Digital Horizon уже реализовал несколько подобных проектов в финтех сфере. Среди партнеров компании — «Газпромбанк», «Дикси», «Билайн», ТНТ.

По оценке АКАР, суммарный объем российского рекламного рынка с учетом рекламных бюджетов, израсходованных на разработку креативных решений, производство материалов и вознаграждение агентств, в 2018 году составил 810−830 млрд руб. В 2019 году рост рынка должен составить 4−5%, считают в АКАР. При этом рост цифровых сегментов должен быть в 3−5 раз выше.

Мировой рынок маркетинговых технологий в 2019 году составил $121,5 млрд, по данным совместного исследования BDO,WARC и университета Бристоля.