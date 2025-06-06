Cannes Lions 2025: «Зорка» и Sostav.ru делятся инсайтами из Канн

Международный фестиваль креативности «Каннские львы» (Cannes Lions) — одно из самых значимых событий в мире рекламы и маркетинга. Ежегодно в июне он собирает в Каннах тысячи профессионалов со всего мира, чтобы отметить лучшие креативные проекты, обсудить тенденции и обменяться опытом.

В этом году команда Зорка отправляется на фестиваль, чтобы делиться инсайтами в режиме реального времени — впечатлениями, кейсами и закулисными историями прямо с места событий.

На Sostav.ru будут публиковаться выжимки ключевых инсайтов, краткие обзоры и аналитика — чтобы вы оставались в курсе событий, даже если не находитесь в Каннах.

Подключайтесь к обновлениям — стартуем 16 июня! Подробности и ссылки на материалы ждите скоро на Sostav.ru.