Зумеры в долгах: просрочка молодежи по кредитам выросла вдвое

Просроченная задолженность представителей поколения зумеров в портфеле проблемных долгов за год увеличилась более чем вдвое — с 3% до 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ВТБ.

Как пишет издание, это «ожидаемый эффект» политики банков, которые на фоне ограничений ЦБ по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой стали активнее выдавать займы самым молодым клиентам в возрасте 18−19 лет. Одни из основных мест оформления кредитов юным россиянам — торговые центры.

Многие зумеры легко оформляют кредитные карты, тратят деньги на кафе, одежду и развлечения. Однако реальная финансовая дисциплина молодых заемщиков часто оказывается слабой. Они сталкиваются с проблемами при внесении обязательных платежей.

Опасаясь признаться родителям в долгах, зумеры избегают выплат, что приводит к накоплению штрафов и росту задолженности. В банке отмечают, что молодежь чаще берет сразу несколько кредитов в разных финансовых организациях, увеличивая риск просрочки.

По данным ВТБ, зумеры дольше всех задерживают выплаты по беззалоговым кредитам — в среднем до 20 дней. Эксперты отмечают, что низкий уровень финансовой грамотности делает молодых заемщиков уязвимыми перед кредитными обязательствами.