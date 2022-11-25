Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды распространится на ранее опубликованные материалы в СМИ

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не будет иметь обратной силы, однако под его действие попадут материалы, опубликованные до его вступления в силу, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в эфире «Думы ТВ». Запись опубликована в сообществе канала во «ВКонтакте».

«Роскомнадзор увидел публикацию, отправил требование об удалении, ресурс удалил — вопрос снялся. Не удалил — его привлекли к ответственности <…> Закон не будет иметь обратной силы <…> Но, безусловно, те материалы, которые были размещены до вступления в закон, если они остаются, они подпадают под его действие», — пояснил Хинштейн.

Депутат добавил, что закон вступит в силу со дня опубликования.

24 ноября Госдума единогласно приняла в третьем чтении пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.

За нарушение нового закона придётся заплатить штраф. Максимальные денежные взыскания предусмотрены для компаний за пропаганду педофилии — до 10 млн руб. Для юрлиц также допускается замена штрафа на приостановление деятельности сроком до 90 дней.

По мнению руководителя практики «Медиаправо» юридической фирмы Intellect Михаила Хохолкова, требования закона максимально размыты и позволяют признать запрещённой практически любую информацию. Эксперт пояснил Sostav, что теперь нельзя показывать в рекламе.