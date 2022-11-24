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24.11.2022 в 18:12

Юрист рассказал, как не нарушить новый закон о пропаганде ЛГБТ в рекламе

Требования закона максимально размыты и позволяют признать запрещенной практически любую информацию

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Сегодня, 24 ноября, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Руководитель практики «Медиаправо» юридической фирмы Intellect Михаил Хохолков пояснил Sostav, что теперь нельзя показывать в рекламе.

По словам эксперта, депутаты не дали чёткого определения пропаганды. Информация всегда воспринимается субъективно, поэтому точные критерии установить сложно. Юрист подчеркнул, что требования закона максимально размыты и позволяют признать запрещенной практически любое сообщение. Даже информация о проведённом ЛГБТ-фестивале с красивыми фотографиями и видео может оцениваться как его позитивная оценка.

По этой причине в рекламе теперь запрещено даже просто демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а в спорных моментах ориентироваться нужно будет на лингвистическую экспертизу, а не на правовую норму, отметил Хохолков. Эксперт пояснил, что с новыми правилами при создании рекламы будет сложно обезопасить себя заранее, поэтому тем, касающихся нетрадиционной сексуальной ориентации, лучше избегать.

За нарушение нового закона придётся заплатить штраф.

  • За пропаганду ЛГБТ: для физлиц — от 50 до 400 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 800 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 5 млн руб.
  • За распространение среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ и материалов, которые могут спровоцировать их на смену пола: для физлиц — от 50 до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 400 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн руб.
  • За пропаганду педофилии: для физлиц — от 200 до 800 тыс. руб., должностных лиц — от 400 тыс. до 2 млн руб., для компаний — от 1 до 10 млн руб.

Во всех трёх случаях для юрлиц допускается замена штрафа на закрытие сроком до 90 дней.

ЛГБТ закон о запрете ЛГБТ-пропаганды юрист
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