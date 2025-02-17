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17.02.2025 в 16:20

ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты «Промсвязьбанка»

Финансовой организации грозит штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу кредитной карты «Промсвязьбанка», размещенную на динамической конструкции в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Реклама содержала информацию о 101 дне без процентов и бесплатном снятии наличных, но уточняющие сведения были указаны мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени. В ФАС посчитали, что это мешает потребителям получить полное представление об условиях финансовой услуги.

Банку выдано предписание об устранении нарушения, ему грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ. Размер взыскания в службе не уточнили.

На прошлой неделе ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс Еда». Отмечалось, что компании не предоставили полную информацию о финансовых условиях предложения.

ФАС Промсвязьбанк Реклама
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