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14.02.2025 в 14:55

ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс Еда»

Потребители не получали полную информацию о финансовых условиях предложения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс Еда». Компании не предоставили полную информацию о финансовых условиях предложения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В радиоэфире распространялась совместная реклама, которая содержала привлекательные для потребителей сведения о начислении кешбэка в 20% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой «Альфа-Банка». При этом часть существенной информации об ограничениях акции умалчивалась, установила служба.

В итоге ФАС признала рекламу ненадлежащей, что стало основанием для назначения административного штрафа. Его размер в службе не раскрыли.

Ранее «Альфа-Банк» уже привлекался к ответственности за ненадлежащую рекламу еще одной совместной акции с «Яндекс Едой».

ФАС Альфа-Банк Яндекс.Еда
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