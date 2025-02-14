ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу акции с сервисом «Яндекс Еда»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Альфа-Банк» за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс Еда». Компании не предоставили полную информацию о финансовых условиях предложения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В радиоэфире распространялась совместная реклама, которая содержала привлекательные для потребителей сведения о начислении кешбэка в 20% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой «Альфа-Банка». При этом часть существенной информации об ограничениях акции умалчивалась, установила служба.

В итоге ФАС признала рекламу ненадлежащей, что стало основанием для назначения административного штрафа. Его размер в службе не раскрыли.

Ранее «Альфа-Банк» уже привлекался к ответственности за ненадлежащую рекламу еще одной совместной акции с «Яндекс Едой».