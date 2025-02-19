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18+
19.02.2025 в 12:00

Бизнес выступил против введения прокатных удостоверений для стримингов

Расходы на реализацию такой инициативы могут составить 1,5–1,6 млрд рублей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал законопроект о введении прокатных удостоверений для отечественных стриминговых платформ и дополнительных условий получения удостоверения для фильмов и сериалов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов и внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Изменения предлагается внести в законы об информации и о государственной поддержке кинематографии. Так, фильм не получит прокатное удостоверение, если в нем есть материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В РСПП заявили, что инициатива будет разрушительно воздействовать на практику производства и распространения сериалов и создаст риски финансовых потерь для добросовестных участников рынка. Расходы на реализацию предложения единовременно составят 1,5−1,6 млрд руб. и еще 400−500 руб. ежегодно.

В ассоциации рассказали, что в год в среднем выдается 2−3 тыс. прокатных удостоверений. Расширение требований увеличит число необходимых удостоверений в 15−20 раз.

Ранее Sostav рассказал, какие задачи брендов решают трансляции и на каких платформах стримит бизнес.

прокатные удостоверения стриминги
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