В России замедляются темпы открытия новых производств одежды

К началу 2025 года в России было зарегистрировано 36,9 тыс. предпринимателей и юридических лиц, занимающихся производством одежды, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Однако темпы открытия новых производств замедляются: в начале 2024 года прирост был на уровне 7,6%, а к началу 2023-го составил 6%. Таковы данные аналитического сервиса «Контур.Фокус», которые приводит «Коммерсантъ».

Большинство производителей одежды (72%) к началу 2025 года приходится на долю индивидуальных предпринимателей (ИП). Они занимаются не только пошивом в ателье, но и открывают небольшие производства, продукция которых зачастую продается через маркетплейсы.

Чаще всего отраслевые ИП и юрлица производят одежду для детей, тренировочные костюмы, купальники и аксессуары — галстуки, шейные платки, шарфы и перчатки. Такие изделия удобны для реализации на маркетплейсах, отмечают аналитики «Контур.Фокуса».

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что производство внутри страны наиболее выгодно в сегментах трикотажа и аксессуаров, поскольку не требуется большого количества ручного труда. Один из факторов, создающих такую ситуацию, — отсутствие крупных производств тканей, фурнитуры и утеплителей. Как утверждает гендиректор одежного ретейлера Baon Илья Ярошенко, создание подобных производств — «это сложные и долгие инвестиции, поэтому вряд ли они появятся в ближайшее время».

Гендиректор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов добавляет, что рост сегмента в предыдущие годы был связан с развитием небольших предприятий. Однако за этим могло скрываться дробление более крупного бизнеса, с чем активно стали бороться в 2024 году.

Илья Ярошенко связал замедление роста числа производств с кадровыми проблемами. «Практически нет техникумов или иных учебных заведений, готовящих специалистов для производств», — указывает он. Юрий Шилов, напротив, считает, что кадровая ситуация в 2024-м улучшилась за счет появления «большего количества иностранной рабочей силы» на рынке. По словам источника «Ъ», речь идет о гражданах Пакистана, Бангладеш.