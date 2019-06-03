Производство мяса в России рискует достичь рекордного минимума

Темпы роста производства мяса птицы и скота по итогам 2019 года могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Причиной стала насыщенность внутреннего рынка на фоне снижения реальных доходов населения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Совэкон».

По прогнозам центра, в живом весе производство вырастет всего на 0,5%, до 15 млн тонн, в то время как в 2018 году рост составил 2,5%. Для сравнения: в 2015 году прирост достиг 4,3% (13,5 млн тонн), в 2016 году — 3,7% (14 млн тонн), в 2017 году — 4,4% (14,6 млн тонн). Прогнозные цифры отражают насыщение внутреннего рынка: производителям удалось практически вытеснить импорт, а потребление растет не так активно из-за падения реальных доходов населения.

В прошлом году российские производители смогли полностью обеспечить внутренний рынок свинины, а обеспеченность мясом птицы достигла 95−98%. По данным Национального союза свиноводов (НСС), местные компании произвели 3,7 млн тонн, еще 85 тыс. тонн импортировали и 85 тыс. тонн экспортировали. Не удалось заместить только импорт говядины. По итогам 2019 года НСС прогнозирует рост производства свинины на уровне 3−4%.

Негативную тенденцию на рынке в целом обеспечивает падение производства мяса птицы: по итогам 2019 года его выпуск снизится до 6,5 млн тонн против 6,7 млн тонн в 2018 году, прогнозируют в «Совэконе». Причина — в серьезных проблемах с бизнесом у двух крупных игроков сегмента, «Евродона» и «Белой птицы». Однако в Национальном союзе птицеводов рассчитывают, что экспорт всех видов мяса вырастет на 40%.

Поддержать производство может рост внутреннего потребления за счет снижения цен, считают в «Совэконе». По его данным, сейчас в России потребление мяса составляет 75 кг на человека в год, из которых на свинину приходится 25 кг, на птицу — 35 кг, на говядину — 15 кг. В предыдущие годы рентабельность производства свинины составляла 20−25%, но из-за роста производства и конкуренции она снизится до 10−12%.