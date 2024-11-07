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07.11.2024 в 11:00

В России сократилось производство алкоголя

Отрицательный показатель был зафиксирован впервые с начала этого года

За десять месяцев 2024 года производство спиртного, кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, снизилось в России на 0,5% год к году, до 151,2 млн декалитров (дал). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Спад производства алкоголя в стране отмечен впервые с начала года. Так, выпуск слабоалкогольных напитков сократился почти на 48%, до 9,34 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом снизилось более чем наполовину, до 194,4 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 43%, до 5,5 млн дал.

Выпуск алкоголя, крепость которого выше 9 градусов, за отчётный период вырос на 7,7% в годовом выражении, до 94,6 млн дал. Производство ликёрных вин увеличилось на 42,4%, до 974,4 тыс. дал, игристых — на четверть, до 13,5 млн дал, тихих — на 9,3%, до 27,1 млн дал. Выпуск ликёро-водочных изделий возрос на 29%, до 14,2 млн дал, коньяка — на 16,3%, до 7,9 млн дал, водки — на 1,8%, до 64,5 млн дал.

Ранее почти половина россиян назвали себя «непьющими». Основным мотивом употребления спиртных напитков стало желание снять стресс.

Алкоголь Росалкогольтабакконтроль
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