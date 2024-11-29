Производители снизят цены на молоко и масло

Крупные производители молочной продукции после переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами стали обновлять ценовую политику. Снижение цен на 10% -15% затронет молоко и сливочное масло, сообщают «Известия».

Меры направлены на поддержку потребителей и стабилизацию рынка после недавних изменений стоимости молочной продукции. Так, информацию о снижении подтвердили такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.

«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения… Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5% жирностью, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское 72% жирностью, снижение по нему на 7−10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку примерно на 5% снизили сети», — отметил гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев.

В ФАС также сообщили о договоренностях с более чем 10 торговыми сетями по ограничению наценок. Так, согласились на условия X5, «Ашан», «Атак», «Магнит» и «Дикси». В большинстве магазинов товары с ограниченными наценками будут отмечены специальными ценниками.

Ранее Генпрокуратура поручила проверить цены на молоко после сообщений о повышении его стоимости производителями. Проверка проходила с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга.