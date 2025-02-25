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25.02.2025 в 09:05

«Марс» и Mondelez поднимут цены на сладости в России

В компаниях объясняют повышение стоимости продукции ростом издержек на сырье, упаковку и логистику

Два крупных поставщика кондитерских изделий в России — «Марс» и Mondelez — сообщили торговым партнерам о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Об этом пишут «Известия».

В частности, компания «Марс» планирует повышать стоимость в два этапа: первый — после 20 февраля и второй — с 24 марта. По данным производителя, причиной повышения стали рекордно высокие цены на какао-бобы, подорожание других ингредиентов, а также рост логистических и операционных затрат.

В компании уточнили, что в дальнейшем стоит ожидать повышения цен в связи с прогнозами по инфляции и текущими трендами на сырьевых рынках. С конца февраля на 14−19% поднимутся цены на батончики разных форматов. Драже Skittles прибавит в стоимости 12%, M&M — до 16%. С 24 марта конфеты «Коркунов» подорожают на 14−19% в зависимости от веса упаковки.

Также в начале февраля уведомление о повышении цен ретейлерам направила компания Mondelez. С 1 апреля продукция под брендами Alpen Gold, Milka и «Воздушный» подорожает на 14,9%, а бисквитные изделия, включая Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное» и BelVita, поднимутся в цене на 6−9%. Причиной подорожания стала высокая стоимость масел (рост на 26−40%) и какао (на 39%), а также повышение цен на упаковку.

Mars Mondelez Кондитерские изделия сладости
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