Производители продуктов предупредили о росте цен и сокращении ассортимента

Производители продуктов питания предупредили о риске роста цен, включая повышение цен на социально значимые товары. Причиной может стать законопроект, который обяжет пищевиков соблюдать ГОСТы, сообщают «Известия».

Сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам. Однако в Госдуме ко второму чтению готовят документ, который обяжет пищевиков соблюдать ГОСТы. Авторы законопроекта уверены: после его принятия с рынка исчезнут только некачественные продукты. В Минпромторге поддержали инициативу, посчитав, что она направлена на защиту потребителей.

Бизнес предупредил, что новые правила приведут к росту расходов на коррекцию состава, переоформление разрешительных документов и упаковки. Норма может привести к определенным последствиям, например, в рознице может произойти существенное сокращение ассортимента и подорожание продукции.

Так, с рынка может исчезнуть до 10% наименований товаров только в молочной отрасли, подчеркивается в письме ведущих ассоциаций пищевиков, направленном в ТПП. В ТПП пообещали рассмотреть обращение.

Эксперты, опрошенные изданием, поясняют, что в настоящее время регистрация и экспертиза СТО и ТУ добровольные. Чтобы производителю избежать издержек, достаточно не заявлять на упаковке о том, что товар будто бы им соответствует, и просто производить продукцию в соответствии с обязательными требованиями техрегламентов.

Ранее Ассоциация трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки предупредила о рисках удорожания товаров на иностранных маркетплейсах. Произойти это может после вступления в силу новых поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирующих правила трансграничной онлайн-торговли.