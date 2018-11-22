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Производители газировки опасаются обвала рынка из-за введения акциза

22.11.2018 в 11:05

Рынок может обвалиться минимум на треть

Depositphotos

Производители газировки подсчитали, что в случае введения акциза на безалкогольные напитки, этот рынок может обвалиться минимум на треть. Cоюз производителей безалкогольных напитков (СПБН) направил письмо в Минсельхоз, Минтруд и Минэкономразвития с просьбой оценить последствия меры, сообщает РБК со ссылкой на письмо.

Введение акциза на безалкогольные напитки в СПБН, куда входят Coca-Cola, PepsiCo, «Аквалайф» и другие крупнейшие производители этой категории, считают «нецелесообразным и безосновательным». Дискриминационные меры для отдельных пищевых продуктов, например для сахаросодержащих безалкогольных напитков, недопустимы без научного обоснования, и их нужно прорабатывать с экспертами и бизнесом, говорится в документе. ​

Производители утверждают, что падение покупательной способности населения уже привело к значительному сокращению объемов продаж безалкогольных напитков, которые не относятся к продуктам первой необходимости. Рекордный спад продаж на 10−15% был в 2015 году, а в 2016−2018 годах рынок стагнировал. Больше всего от кризиса страдают малые и средние предприятия — производители квасов, холодного чая и безалкогольных напитков от локальных производителей.

Из-за снижения покупательной способности и введения акциза рынок безалкогольных напитков упадет не менее чем на 30%, предупреждают в СПБН, указывая, что для индустрии эта цифра критическая: такое падение продаж приведет к банкротствам многих компаний отрасли, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений.Негативный эффект может быть и для производства сахара, ароматизаторов, подсластителей и других ингредиентов. В качестве примера союз приводит опыт Мексики, которая в 2014 году установила ​акциз на сладкие напитки в размере 1 песо за литр. Это привело к тому, что в стране закрылись более 30 тыс. магазинов, в которых под налог попадало более 50% ассортимента, говорится в письме.

Потери от недополученного НДС, налога на прибыль, образующиеся из-за падения продаж безалкогольных напитков, по расчетам производителей, значительно превышают доходы от акциза в бюджет.

По оценке СПБН, доля потребления безалкогольных напитков в ежедневном рационе россиян не превышает 2% от рекомендуемой суточной нормы калорий. А для формирования здорового образа жизни следует популяризировать сбалансированное питание и стимулировать выпуск соответствующих продуктов, но не вводить ограничительные меры.

Союз просит министерства рассмотреть его аргументы о последствиях такой меры и сообщить свою позицию. В пресс-службах Минэкономразвития и Минтруда сообщили, что такое письмо к ним не поступало. В Минсельхозе сообщили, что получили письмо СПБН.

Напомним, ранее экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на сладкую газировку. Эксперты предложили установить на подслащенные газированные напитки акциз в размере не меньше чем 20% от их розничной цены. Такая мера, по их мнению, является эффективной для оздоровления общественного питания населения.

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