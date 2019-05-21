Производители детского питания и напитков предупредили о возможном росте цен из-за маркировки

Производители детского питания и напитков сообщили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о негативных последствиях обязательной маркировки, сообщает «Коммерсант». По их словам, выросшие расходы производителей обойдутся покупателям не меньше, чем в 500 рублей свыше в месяц на каждого ребенка от нуля до полутора лет.

Письмо в адрес премьер-министра направили исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков.

Поповичев считает, что введение обязательной маркировки не сможет помочь сделать детское питание более безопасным и качественным, а повлияет лишь на конечную стоимость продукции. По словам Новикова, цифровая маркировка для безалкогольных напитков и соков, крупные производители восполнят финансовые потери за счет покупателей, а мелкие игроки разорятся и закроются.

Производители детского питания уверяют — на этом рынке очень мало контрафакта, а маркировку лучше ввести на добровольной основе. Центр развития перспективных технологий пообещали проработать все аспекты, чтобы введение маркировки стало максимально безболезненным для всех заинтересованных сторон.

«Детское питание и в целом пищевая продукция являются социально-важной категорией. Мы как оператор национальной системы готовы включиться в работу с этой продукцией, если такое решение будет принято государством совместно с бизнесом. После этого на пилотном этапе будут прорабатываться все технические аспекты, чтобы внедрение прошло комфортно для отрасли, не требовало дополнительных затрат и решило ключевые цели проекта — снижение стоимости продукции и, с уходом нелегальной продукции, защита жизни и здоровья покупателей. В других отраслях на этапе пилотных проектов удалось минимизировать инвестиции рынка. Корректные цифры по инвестициям можно назвать лишь после проведения отраслевых тестирований и изучения производств, другие оценки являются надуманными», — сказали в ЦРПТ.