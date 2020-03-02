Производители БАДов увеличили расходы на продвижение

В январе 2020 года динамика продаж производителей БАДов через аптечные сети резко возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что производители все чаще брендируют продукцию так, чтобы названия были схожи с лекарствами, а кроме того, они стали больше вкладываться в продвижение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование DSM Group.

За первый месяц года продажи российской компании «Эвалар» увеличились на 16,2%, до 966,5 млн руб., тогда как годом ранее прирост составлял только 1,2%. Американский производитель Solgar Vitamin and Herb реализовал в российских аптечных сетях в январе 2020 года продукции на 424,4 млн руб., что на 69% больше, чем за тот же период 2019 года: тогда положительная динамика компании составляла 31,6%. Канадская PharmaMed нарастила продажи на 42%, до 333,7 млн руб., в то время как в январе 2019 года объем ее реализации упал год к году на 16,9%.

Производители связывают рост продаж с положительной динамикой в верхнем ценовом сегменте. Однако гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что положительная динамика связана в первую очередь с тем, что потребители стали воспринимать добавки как витамины или даже аналоги лекарствам. Сами производители БАДов пытаются продвигать свою продукцию как традиционные препараты.

Производители БАДов стали активнее продвигать свою продукцию. В «Эваларе» подтверждают, что существенно увеличили бюджет на интернет-продвижение, а также усилили трейд-маркетинговые проекты с крупнейшими сетями. Но и рекламу добавок могут коснуться ограничения.

Так, с 2021 года в России планируется запретить рекламу БАДов на спортивных объектах. Соответствующий законопроект уже разрабатывает Минспорт. С инициативой усиления контроля за рекламой добавок выступал и Минздрав, где необходимость такой меры объясняли недостоверной информацией по применению. В Госдуме предложения Минспорта поддерживают не во всех фракциях. Так, в ЛДПР отмечали, что 90% всех БАДов рассчитано на людей, занимающихся спортом, поэтому реклама этой продукции должна размещаться там, где на нее есть спрос.