Минспорт хочет запретить рекламировать БАДы в спортивных комплексах и школах

Министерство спорта РФ разрабатывает документ, согласно которому в спортивных комплексах, а также бассейнах и школах могут запретить рекламировать пищевые БАДы. Об этом пишут «Известия».

Предположительно, законопроект будет представлен в правительство РФ в сентябре текущего года, а в Госдуму его внесут не ранее декабря. Представители «Единой России» уже выразили готовность поддержать этот законопроект, а члены ЛДПР находятся в сомнениях, поскольку БАДы все же создавались как здоровая добавка к пище.

Ранее с похожим законопроектом выступал Минздрав, который требовал усилить контроль за рекламой добавок. По данным Роспотребнадзора, во время проверок биологически активных добавок в 2019 году были выявлены нарушения в 44% случаев. Как уточнили в ведомстве, по сравнению с прошлыми годами их количество существенно увеличилось.

Николай Харитонов, коммунист, глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока: На спортивных объектах должна быть только агитация за здоровый образ жизни: за физкультуру, спорт, новые достижения. Рекламируйте героев спорта, их успехи, а не всякую опасную ерунду, на которую подсаживают нашу молодежь.

Михаил Емельянов, зампред фракции «Справедливой России»: Одной рукой оно разрешает продажу пива, а другой — запрещает рекламу биодобавок, которые в определенных случаях могут быть полезными. Поэтому я бы предложил кабмину определиться: он за здоровый образ жизни или употребление алкоголя.

В начале января кабмин предлагал ограничить рекламу пищевых добавок на спортивных объектах. В Госдуме и Совете Федерации были уверены в своевременности инициативы, но при этом предлагали подходить к запретительным мерам осторожно и вдумчиво.