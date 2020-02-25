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25.02.2020 в 14:25

Минспорт хочет запретить рекламировать БАДы в спортивных комплексах и школах

Поправки к «Закону о рекламе» могут вступить в силу уже в 2021 году

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Министерство спорта РФ разрабатывает документ, согласно которому в спортивных комплексах, а также бассейнах и школах могут запретить рекламировать пищевые БАДы. Об этом пишут «Известия».

Предположительно, законопроект будет представлен в правительство РФ в сентябре текущего года, а в Госдуму его внесут не ранее декабря. Представители «Единой России» уже выразили готовность поддержать этот законопроект, а члены ЛДПР находятся в сомнениях, поскольку БАДы все же создавались как здоровая добавка к пище.

Ранее с похожим законопроектом выступал Минздрав, который требовал усилить контроль за рекламой добавок. По данным Роспотребнадзора, во время проверок биологически активных добавок в 2019 году были выявлены нарушения в 44% случаев. Как уточнили в ведомстве, по сравнению с прошлыми годами их количество существенно увеличилось.

Николай Харитонов, коммунист, глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока:

На спортивных объектах должна быть только агитация за здоровый образ жизни: за физкультуру, спорт, новые достижения. Рекламируйте героев спорта, их успехи, а не всякую опасную ерунду, на которую подсаживают нашу молодежь.

Михаил Емельянов, зампред фракции «Справедливой России»:

Одной рукой оно разрешает продажу пива, а другой — запрещает рекламу биодобавок, которые в определенных случаях могут быть полезными. Поэтому я бы предложил кабмину определиться: он за здоровый образ жизни или употребление алкоголя.

В начале января кабмин предлагал ограничить рекламу пищевых добавок на спортивных объектах. В Госдуме и Совете Федерации были уверены в своевременности инициативы, но при этом предлагали подходить к запретительным мерам осторожно и вдумчиво.

Минспорт БАД
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