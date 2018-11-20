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Производитель водки «Русский стандарт» выпустит коньяк

20.11.2018 в 13:40

Холдинг Roust в 2019 году расширит свой портфель брендом коньяка «Дубровский»

Depositphotos

Крупнейший в России производитель водки холдинг Roust Рустама Тарико планирует уже со следующего года расширить собственный портфель крепкого алкоголя за счет коньяка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Концепт продукта под маркой «Дубровский» уже разработан, товарный знак с таким названием был зарегистрирован еще в декабре 2011 года, но прежде не использовался. Название коньяка, уверены в компании, олицетворяет собой «стиль жизни, манеру поведения и внешний облик аристократии России 19 века». Купаж для коньяка будет происходить с использованием французских дистиллятов.

В рознице «Дубровский» должен появиться в первом квартале 2019 года, рассказали в Roust. Марка будет представлена в бутылках 0,5 л и 0,25 л. Цену «на полке» в компании не назвали.

Где именно будет производиться «Дубровский», также не уточнили. Источник, знакомый с ее планами, говорит, что велись переговоры о контрактном разливе продукта с расположенным в Ленинградской области заводом «Вилаш-КШВ», входящем в ГК «Вилаш».

Решение производить коньяк в компании объяснили тем, что эта категория крепких спиртных напитков является второй по объемам продаж после водки на российском рынке и продолжает показывать стабильный рост. Основные конкуренты Roust в России среди водочных компаний уже давно включили в ассортимент собственные марки коньяка. Так, в портфель Beluga Group (водки Beluga, «Беленькая») входят коньяки «Георгиевский», «Золотой резерв», «Бастион» и др. У АСГ (водки «Пять озер», «Хаски») есть коньяк «Великая династия» — его запуск состоялся в 2014 году. В отчете Beluga Group за 2017 год сказано, что рост ее объемов в категории «российский коньяк» в этом периоде составил 34%.

Русский стандарт Roust
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