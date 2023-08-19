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19.08.2023 в 11:40

Производитель кофе Jacobs прекратит продажи ряда брендов в России

До конца года с полок магазинов исчезнут Tassimo и Moccona

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Нидерландский производитель чая и кофе JDE Peet`s прекратит продавать в России некоторые бренды. Так, с полок магазинов исчезнут Tassimo, Moccona и Jacobs. На смену последнему придет бренд Monarch, пишет The Wall Street Journal.

В компании рассчитывают прекратить продажу кофе Jacobs в России до конца текущего года. Также компания остановит продажу в РФ еще нескольких международных брендов, в том числе Tassimo и Moccona.

О том, что компания может отказаться от использования бренда Jacobs в России, стало известно в марте этого года. В первой половине 2023 года был инициирован переход к локальному портфелю в России. По итогам первого полугодия компания понесла убытки в €185 из-за ребрендинга в России.

По словам генерального директора JDE Фабьена Саймона, работа в стране будет оптимизирована. В российском подразделении работает более 900 человек, за которых JDE несёт ответственность. Кроме того, работа компании на российском рынке не противоречит санкциям, так как продаёт продукцию, в которой нуждаются российские потребители.

Jacobs JDE Peet`s
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