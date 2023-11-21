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21.11.2023 в 15:25

Производитель йогуртов «Слобода» и Liberty Yogurt закроет молочный бизнес

Компания переориентирует производственные мощности на выпуск растительной продукции для поставок за рубеж

Совет директоров группы «Эфко» решил закрыть бизнес по производству молочных продуктов. Производственные мощности по их выпуску будут переориентированы под «растительные альтернативы на экспорт». Компания производила йогурты под брендами «Слобода» и Liberty Yogurt. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Основными бизнес-направлениями компании останутся переработка масличных, растительные жиры и белки. Также «Эфко» продолжит инвестировать в технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты «для здорового долголетия», говорится в сообщении компании.

На российский рынок молочной продукции компания вышла в 2015 году, запустив производство йогуртов «Слобода» в Белгородской области. «Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный. Для эффективной работы в этом направлении целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока. Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию «Зеленая долина». Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление», — пояснил исполнительный директор компании Сергей Иванов.

Он добавил, что это «болезненное решение», но в компании приняли его единогласно. Также Иванов подчеркнул, что сейчас у группы достаточно проектов, на которые «стабильно не хватает ресурсов».

«Это и международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса. Это и начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке. Развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением природной пользы. И самое наше амбициозное и воодушевляющее направление — клеточное питание для здорового долголетия», — перечислил Иванов.

В 2020 году «Эфко» сообщила, что займётся производством растительного мяса. Отмечалось, что инвестиции в разработку продукта составили 100 млн руб. В ноябре 2020-го бургеры с растительным мясом производства «Эфко» появились в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.

слобода йогурт Liberty Yogurt
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