Приятный бонус: 64% россиян регулярно участвуют в программах лояльности

64% россиян регулярно пользуются бонусами и программами лояльности, при этом среди женщин показатель выше — 68% против 60% у мужчин. Еще 36% обращаются к таким программам время от времени. Наибольшую вовлеченность демонстрируют респонденты в возрасте от 35 до 65 лет — 66 и 68% соответственно. Чаще всего россияне пользуются программами лояльности в супермаркетах, аптеках, оптиках и банках. Все опрошенные участвуют в подобных инициативах, а самыми активными признаны респонденты в возрасте от 18 до 44 лет. К таким выводам пришли специалисты компании «ОнИн» и сервиса доставки «Купер» (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным опроса, наибольшая активность пользователей программ лояльности отмечена в Центральном (56%), Южном (56%) и Приволжском округах (52%). Регулярно пользуются программами лояльности респонденты из Екатеринбурга (69%) и Москвы (67%). Почти половина участников опроса (48%) применяют бонусы при большинстве покупок, особенно активно — россияне в возрасте 45−54 лет (54%). Еще 30% используют программы лояльности пару раз в неделю.

Популярные программы лояльности

Как выяснили специалисты «ОнИн» и «Купера», респонденты чаще всего используют программы лояльности в супермаркетах (84%), а в отдельных регионах (например, Центральный и Северо-Западный ФО) показатель достигает 89%. На втором месте — аптеки и оптики (61%), особенно популярные среди женщин (70% против 51% у мужчин). Сервисы доставки еды востребованы у девушек 18−24 лет (55%), программы лояльности маркетплейсов особенно любят в Приволжье (71%), а банковские — на Дальнем Востоке (67%).

Наиболее ценные для пользователей бонусы — это баллы (76%), кэшбек (68%) и скидки на покупки (64%). Топ-5 замыкают скидки (21%) и эксклюзивные предложения (12%). Респонденты в возрасте 35−44 лет активнее других копят и тратят баллы (76%), тогда как молодежь (18−24 лет) чаще выбирает скидки от партнеров (25%) и эксклюзивные предложения (17%).

Что россияне ценят в программах лояльности

Для большинства россиян ключевым фактором при выборе программы лояльности является размер бонусов и скидок (67%). Далее следуют удобство получения и использования баллов (66%) и возможность применять программу в разных магазинах и сервисах (40%). Также важны доступность через мобильное приложение (41%) и простота регистрации (26%). Наибольшее количество бонусов и кэшбэка пользователи получают при покупке продуктов питания (75%). Следующими по популярности идут лекарства и БАДы (27%), рестораны и кафе (18%), одежда и аксессуары (17%), а также транспортные сервисы (16%).

По данным «СберСпасибо», больше всего бонусов приносят покупки в кафе и ресторанах, супермаркетах, оплата такси и каршеринга, а также товаров для детей и дома. Самая популярная стратегия среди россиян — копить баллы для единовременного крупного списания. Такой вариант выбрали 52% опрошенных. К накоплению склонна молодежь: в возрастной группе 18−24 года этот показатель достигает 58%.

Средняя ежемесячная экономия россиян за счет программ лояльности составляет 1 144 руб., при этом мужчины экономят больше — 1 186 руб. против 1 106 руб. у женщин. 77% респондентов удовлетворены программами лояльности, особенно молодые люди в возрасте 18−24 лет (87%). Наиболее высокий уровень удовлетворенности зафиксирован в Центральном (87%) и Южном (84%) округах.