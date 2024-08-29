Programmatica.сom и Adlook: как изменилась программатик-реклама в 2024 году

Прошлый год стал испытанием для диджитал-отрасли. Пришлось столкнуться со стремительным оттоком технологий, платформ и сервисов. После потери ощутимой части инвентаря, одними из ведущих задач стали адаптация, поиск решений и создание аналогов. Не обошли данные тенденции и программатик-рекламу. Programmatica.сom и Adlook проанализировали основные направления изменений в программатике и рассказали Sostav, какие технологические тренды будут главенствовать в будущем.

Продолжаем внедрять искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение уверенно вошли в инструментарий бизнеса за последние несколько лет, но сейчас его влияние поразительно. Благодаря изобилию и доступности нейросетей, применение им находится практически в каждой сфере. Analytics Insight провел исследование, по прогнозам которого 80% компаний включат интеллектуальную автоматизацию к 2025 году. Сейчас же 33% пока в процессе внедрения, но только для небольшого спектра задач. 25% уже сформировали и наладили процессы, которые полностью обеспечены работой нейросетей. 21% нашли интересные подходы к использованию ИИ.

Один из основных плюсов использования нейросетей — возможность простого и точного таргетирования и аналитики. Благодаря алгоритмам машинного обучения рекламные сообщения могут быть направлены на более релевантные аудитории, что повышает вероятность привлечения потенциальных клиентов и увеличивает конверсию. Кроме того, автоматизация процессов позволяет существенно сократить время на планирование кампаний и оптимизацию контента, что экономит ресурсы и увеличивает эффективность работы.

Для рекламодателей это означает повышение ROI, увеличение объемов продаж и улучшение взаимодействия с целевой аудиторией. Агентства могут предложить заказчикам более инновационные и эффективные рекламные решения, что укрепляет их позиции на рынке.

Генеративный ИИ значительно упрощает планирование и запуск рекламных кампаний путем автоматизации процессов создания контента, анализа данных и оптимизации рекламных стратегий. Это позволяет быстрее реагировать на изменения на рынке, улучшать рекламные сообщения и повышать конкурентоспособность компаний. Креативщики, в свою очередь, имеют возможность быстрее и легче создавать уникальный контент благодаря инструментам генеративного ИИ.

Таким образом, влияние нейросетей и искусственного интеллекта на программатик-рекламу огромно! Внедрение технологий ИИ открывает новые возможности и перспективы для рекламодателей, агентств и специалистов по маркетингу, делая процесс создания и запуска рекламы более инновационным, гибким и персонализированным.

In-app- и In-game-форматы

Несмотря на то, что рынку мобильных приложений уже более 10 лет, именно сейчас он находится в зените. Возрастные и социальные рамки пользователей максимально широки. Согласно исследованию Simublade за 2024 год, 88% пользовательского времени приходится именно на использование мобильных приложений. По статистике они опережают мобильные веб-сайты, поэтому программатик-реклама адаптируются именно под In-app- и In-game-форматы. Достоинство такого тренда заключается в повышенной вовлеченности аудитории. Пользователи могут смотреть ролик или баннер за вознаграждение в игре. Так как это делается в полноэкранном формате, то и просматриваемость достигает 100%.

Пользователи относятся к подобной рекламе достаточно лояльно еще и потому, что это воспринимается как условная «плата» за пользование бесплатным приложением или его бесплатно версией. Еще один плюс In-app- и In-game-форматов — качественный трафик. Так как рекламу видят исключительно реальные люди, скачавшие приложение, исключается накрутка ботов и показов. В продолжении этой темы можно отметить и широкие настройки ретаргетинга. При грамотной настройке рекламные объявления также будут демонстрироваться людям, у которых скачаны схожие приложения.

Переход на стриминговые сервисы

CTV- и OTT-платформы предлагают более удобный и современный способ потребления медиа, в сравнении с традиционным кабельным ТВ. Пользователи могут смотреть контент, когда им удобно, не сверяясь заранее с расписанием и не меняя свой график или распорядок дня, чтобы увидеть любимую передачу. При этом OTT-платформы предлагают огромный выбор фильмов, сериалов, документальных фильмов и шоу — каждый сможет найти контент по интересам.

В чем различия между CTV и OTT и как их различить

Всё очень просто. CTV — это устройство. Его можно потрогать, протереть от пыли, поставить на полочку или на пол. Это может быть Smart TV телевизор, портативная консоль PlayStation или Xbox, Apple TV или ChromeCast. Говоря более подробно, CTV — это потоковые устройства, подключенные к интернету.

OTT — это способ доставки контента. К OTT относят сервисы для трансляции видеоконтента через интернет, такие как, например, «Кинопоиск», «Иви», Окко, Netflix или «Амедиатека». При этом фильмы, видео или сериалы можно просматривать как с помощью CTV-устройств, так и через привычные смартфоны, домашние ПК или ноутбуки. Зарегистрировался на сайте, купил подписку (часто с бесплатным пробным периодом), в поиске или через рекомендации нашел любимый фильм — кайф. Осталось принести попкорн, вечер пройдет не скучно.

CTV и OTT меняют привычные модели рекламы на ТВ. У стриминговых сервисов и подключенного TV есть ряд преимуществ.

Реклама интегрирована в интересный для зрителя контент, благодаря чему рекламодатели получают более вовлеченные просмотры.

Рекламные ролики обычно нельзя промотать, поэтому они лучше запоминаются. Это позволяет улучшить видимость бренда — вас точно запомнят.

Программатик позволяет запускать кампании на основе поведения и интересов пользователей. Пользователи видят релевантную и полезную рекламу, а потому — чаще покупают или интересуются товарами или услугами брендов.

Все эти преимущества делают рекламу на CTV и OTT одними из наиболее привлекательных каналов продвижения для рекламодателей.

Реклама в голосовых помощниках и умных устройствах

По данным Just AI, к 2025 году рынок разговорного искусственного интеллекта в России достигнет объема 41 млрд руб. Голосовые помощники в 2024 году — это уже не просто развлечение. Это ваш собеседник и персональный ассистент, с которым можно поболтать, узнать погоду, уточнить адрес кофейни или ресторана поблизости. Если уметь адаптировать контент под умные устройства, его вероятнее всего озвучат пользователю, что улучшит видимость бренда и увеличит продажи. Это открывает новые возможности для маркетологов, компаний и рекламодателей. Однако важно понимать, как оптимизировать контент, чтобы голосовому помощнику было проще его найти.

Голосовой поиск отличается от обычных текстовых запросов. Во-первых, таким поиском чаще всего пользуются владельцы умных устройств: смартфонов, смарт-колонок, часов или телевизоров, подключенных к интернету. Потому важно, чтобы контент корректно отображался на выбранных типах устройств. Во-вторых, пользователи чаще задают развернутые вопросы на разговорном языке: люди общаются с виртуальным собеседником как с реальным человеком. Значит, необходимо точно вписывать ключевые слова и вопросительные предложения, содержащие как запрос, так и ответ на него. Вот еще несколько советов по оптимизации контента:

пишите статьи простым и понятным языком;

уделите внимание локальной SEO-оптимизации;

создавайте привлекательные сниппеты, то есть описания;

используйте микроразметку.

Поскольку рынок разговорного ИИ постоянно растет, важно приложить максимум усилий, чтобы охватить этот сегмент. Это особенно касается владельцев небольших офлайн-бизнесов, например кофеен, ресторанов или магазинов. Но, даже в случае, если ваш сайт некоммерческий и получает доход от продажи рекламы, важно уделить внимание голосовым помощникам.

Развитие Stable ID

Основная идея Stable ID заключается в присвоении уникального идентификатора каждому пользователю в цифровом пространстве. Этот идентификатор позволяет отслеживать поведение пользователей на разных платформах и устройствах, создавая цельную картину о их предпочтениях, интересах и потребностях. Благодаря этой информации рекламодатели могут точно определить свою целевую аудиторию и доставить им более релевантные и персонализированные рекламные сообщения.

Преимущества использования Stable ID в программатик-рекламе явны.

Он позволяет существенно улучшить конверсию за счет более точного таргетинга. Рекламные кампании, опирающиеся на Stable ID, имеют больше шансов привлечь внимание целевой аудитории и убедить ее совершить целевое действие. Это помогает рекламодателям увеличить ROI и эффективность своих инвестиций в рекламу.

Stable ID способствует повышению качества взаимодействия с пользователями. Благодаря уникальному идентификатору рекламные сообщения могут быть настроены под конкретного пользователя, учитывая его интересы и поведенческие данные. Это создает более персонализированный опыт для пользователей и увеличивает вероятность того, что они отреагируют на рекламу.

Таким образом, развитие Stable ID в программатик-рекламе открывает новые горизонты для рекламной индустрии. Уникальные идентификаторы позволяют рекламодателям достичь более высокой эффективности, точности и персонализации в своих кампаниях, что в итоге способствует росту бизнеса и улучшению взаимодействия с аудиторией.

Подводим итоги

Мы рассмотрели основные тренды развития программатик-рекламы на ближайшие годы. Можно сделать вывод, что эти тенденции отражают изменения в поведении потребителей и развитии технологий.

Внедрение нейросетей позволяет создавать более персонализированную рекламу и упрощает работу.

Постепенный отказ от использования сторонних cookies благодатно влияет на общий уровень конфиденциальности в сети.

Увеличение доли In-app- и In-game-форматов рекламы способствует дальнейшему росту популярности мобильных устройств и игр как каналов коммуникации с аудиторией.

Переход на стриминговые сервисы и развитие Stable ID обеспечивают более широкий охват аудитории и улучшает качество данных для таргетирования.

Реклама в голосовых помощниках и умных устройствах становится новым способом взаимодействия с потребителями.

Эти тренды продолжат развиваться и в 2025 году. Вероятно, мы увидим ещё большее внедрение нейросетей и искусственного интеллекта в рекламные кампании, а также расширение возможностей для персонализации рекламы. Развитие технологий распознавания голоса и изображений позволит создавать ещё более точные и эффективные рекламные решения. Кроме того, можно ожидать дальнейшего роста популярности In-app- и In-game-рекламы, а также увеличения доли видеоконтента в рекламных кампаниях. Важно отметить, что эти прогнозы основаны на текущих тенденциях и могут измениться под влиянием новых технологий и изменений в потребительском поведении. Поэтому нужно следить за развитием рынка и адаптировать свои стратегии в соответствии с новыми трендами.