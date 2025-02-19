Опыт ребрендинга Programmatica.com

IT- и диджитал-отрасль в России становится все более привлекательной для новых игроков. Фирменный стиль в этом контексте выступает не только как элемент брендинга, но и как стратегический инструмент укрепления позиций компании. На момент обновления Programmatica.com работала уже 7 лет. Было ясно, что прежний образ не подходит для новых реалий рынка. Требовался современный дизайн, который бы выделял компанию среди конкурентов и отражал философию и настроение бренда. Роман Антоновский, директор по маркетингу и рекламе «ОМ Девелопмент», поделился с Sostav опытом разработки брендбука, а также результатами проделанной работы.

Начинаем с нуля: позиционирование

В 2022 году Programmatica.com обратилась к Роману Антоновскому с задачей создать новую визуальную концепцию компании.

Прежде чем разработать фирменный стиль, нужно было определиться с позиционированием. Поскольку программатик связан со сферой информационных технологий, Big Data и искусственным интеллектом, сразу же возникают ассоциации с холодной цветовой гаммой и строгим текстом на андроиде с эффектом «зловещей долины». Добавляет определенных ограничений еще и то, что Programmatica.com ориентирована на B2B-сегмент — продукты предназначены для других бизнесов, а не для конечных потребителей. Поэтому визуал должен соответствовать бизнес-задачам и быть легким для восприятия.

Роман Антоновский, директор по маркетингу и рекламе «ОМ Девелопмент»: Сейчас выигрывают именно те компании, которые серьезно занимаются своим брендом, задумываются о позиционировании, о том, как с помощью бренда и связанного с ним креатива можно выделиться среди конкурентов и привлечь к себе дополнительное внимание. Это была новая и интересная задача для меня.

Слоган — «Программатик как искусство!» — стал ключевой идеей всей концепции. Он отражает не только сферу деятельности (рекламную индустрию), но и креативный подход к работе.

Несмотря на технологичность платформы, за каждой успешной рекламной кампанией стоят люди, которые вдохновляются задачей и готовы творить.

Роман Антоновский, директор по маркетингу и рекламе «ОМ Девелопмент»: Лучшие рекламные компании часто основаны на переработке с точки зрения дизайна и копирайтинга каких-то шедевров искусства. Большинство успешных рекламщиков и креаторов — это люди, хорошо насмотренные в мировом искусстве, классическом и современном.

Мона Лиза, NFT и Programmatica.com

Имея смысловой стержень, можно было продвигаться дальше. Следующим этапом стал брендбук.

Programmatica.com — технологичная платформа, поэтому выбор пал на современное искусство. За визуальную основу взяли картины в стиле NFT — это симбиоз творчества и цифрового мира. Пиксель-арт — одно из самых популярных направлений, которое ассоциируется с NFT.

В визуальных решениях компания использовала два способа стилизации: сильное пиксельное упрощение изображений либо их размещение в рамке с пиксельным углом. Эти методы позволяли делать отсылки в каждой детали, не ограничивая набором конкретных иконок.

Развивая идею позиционирования «Программатик как искусство!», также использовались известные картины в пиксельной обработке. Шедевры искусства оставались узнаваемыми, но при этом становились частью айдентики.

Цветовая палитра была создана из шести оттенков, три из которых — основные: белый, черный и ярко-салатовый. Эти цвета гармонично сочетаются друг с другом, создают выразительный контраст и привлекают внимание. Их универсальность позволяет адаптировать фирменный стиль под различные контексты и целевую аудиторию, делая его строгим и деловым или озорным и креативным в зависимости от ситуации.

При разработке брендбука уделили особое внимание и удобству его использования, создав два варианта логотипа: короткий и длинный. Длинный логотип включает фирменные пиксельные элементы и позволяет создавать любые цветовые комбинации, что делает его универсальным инструментом для брендинга.

Шрифт — это элемент, который может ассоциироваться с брендом даже без логотипа. Поэтому в качестве основного был выбран читаемый и простой INTER, а для заголовков и декоративных элементов — пиксельный нестандартный.

Роман Антоновский, директор по маркетингу и рекламе «ОМ Девелопмент»: Вызов для меня был в том, что раньше я работал с девелоперами — они более консервативны, а Programmatica.com работает в диджитал-сфере, что позволяет при разработке фирменного стиля совместить в себе и строгость, и элемент некой игры, давая простор для творчества.

Придерживаясь этой концепции, был разработан дизайн визиток, ручек, пакетов, блокнотов и конвертов.

Шаблоны оформления социальных сетей, e-mail рассылок и макетов для презентаций.

Конечно же, подумали про мерч! Был разработан стикерпак, а также несколько брендированных футболок и толстовок. При подготовке их дизайна было важно соблюсти баланс: подарки должны вызывать желание использовать продукцию в повседневной жизни, а не выглядеть как кричащая реклама.

В результате сотрудничества Programmatica.com получила полноценный брендбук, который используется уже два года и адаптируется под любые необходимые форматы. На его основе созданы мерч, сувенирная продукция, сайт, баннеры, вся медиаупаковка компании и, конечно, картинки для данного кейса.

Адаптация к реальности

Со временем фирменный стиль потребовалось немного доработать. Практика показала, какие изменения улучшат его восприятие.

Ольга Ишмуратова, дизайнер Programmatica.com: Пиксельный брендбук подразумевает использование упрощенных и стилизованных изображений, минимализацию деталей. В этом подходе есть как преимущества, так и недостатки. Преимущества заключаются в создании атмосферы минимализма, где акцент делается на главном, отсекая лишнее. Однако этот подход также имеет свои ограничения и может выглядеть несколько топорно, что не всегда уместно. Я отошла от сильной пикселизации, добавив тонкости и легкости в дизайн. Тонкие линии и формы в презентациях придают визуальному стилю изящество и элегантность, делая его более универсальным и подходящим для различных контекстов.

Спустя год использования брендбука была выпущена новая коллекция стикерпаков, сувенирной продукции и футболок.

Учитывая фирменный стиль, дизайнеры Programmatica.com создавали баннеры для мероприятий и брендированные подарки для партнеров. Это помогло поддержать единый визуальный образ компании.

Результаты

Одним из ключевых преимуществ разработанного дизайн-кода является его адаптивность и самобытность. Благодаря этим качествам он остается актуальным и удобным даже спустя время, визуально выделяет компанию среди конкурентов, соответствует требованиям бизнес-формата и сохраняет в себе изюминку. Помимо этого, хочется отметить следующие достижения:

Увеличение охватов и ERR в Telegram-канале (в среднем на 30%).

Повышение просматриваемости публикаций в профильных СМИ.

Рост показателей Open Rate и Click Rate в массовых email-рассылках.

Рост лояльности со стороны клиентов благодаря подаркам.

На мероприятиях с участием Programmatica.com возросло внимание к стендам, сувенирной и рекламной продукции компании, что в свою очередь и увеличило количество новых клиентов.

Эти результаты подтверждают, что фирменный стиль не только отражает философию компании, но и служит эффективным инструментом развития бизнеса. Он помогает укреплять позиции на рынке, привлекать новых клиентов и поддерживать лояльность существующих.