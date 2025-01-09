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09.01.2025 в 17:10

Тренды 2025 года в маркетинге: прогноз от MYGRIBS

От искусственного интеллекта до новых границ взаимодействия в бренд-комьюнити

Мир продолжает стремительно меняться, и чтобы оставаться на гребне волны, важно понимать, какие механики и подходы формируют наше будущее. Команда MYGRIBS поделилась с Sostav прогнозом ключевых трендов, которые определят маркетинг в 2025 году.

Искусственный интеллект: везде и всюду

AI становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Если раньше его применение казалось чем-то футуристичным, то теперь он помогает решать задачи в самых разных сферах:

  • Техника: от ноутбуков с автоматическим подбором настроек до стиральных машин, которые предлагают оптимальный режим стирки.
  • Для родителей: AI-радионяни, которые анализируют сон ребенка, и даже генераторы уникальных имен.
  • Дом: системы «умного дома», которые адаптируются под привычки жителей.
  • Хобби: AI-гиды для туристов, персональные тренеры для спорта и многое другое.
  • Рестораны: алгоритмы помогают разрабатывать меню и оптимизировать работу кухни.
  • Мода: стилисты-роботы и виртуальные примерочные упрощают шопинг.
  • Здоровье: подбор персонализированных витаминов и управление медицинскими данными.
  • Работа: AI-ассистенты в менеджменте и даже для проведения брейнштормов.

Искусственный интеллект меняет привычную нам повседневность, делая ее проще, удобнее и эффективнее.

Жизнь на удвоенной скорости

Netflix опубликовал интересный факт: значительное число пользователей смотрят фильмы и сериалы с ускорением в полтора-два раза. Почему? Ответ в изменении привычек потребления контента.

  • Краткий формат: TikTok, Reels и Shorts приучили нас к сжатию информации до нескольких секунд.
  • Ускорение восприятия: приложения и расширения для браузеров, которые позволяют смотреть любое видео на скорости, увеличенной до 5 раз, становятся все популярнее.

Люди уже не могут спокойно погружаться в медленный темп историй. Новый ритм жизни диктует правила и для маркетологов: лаконичность, динамика и четкое сообщение — ключевые элементы успешного контента.

Work-life blend

Концепция work-life balance, которая предполагала четкое разделение работы и личной жизни, постепенно уступает место новому подходу — work-life blend. Гибкость в расписании, возможность работать из любой точки мира и интеграция рабочих задач в повседневную жизнь — вот главные принципы.

Компании начинают адаптироваться к новым требованиям сотрудников, предлагая гибкие условия, которые позволяют совмещать профессиональную деятельность с личными интересами. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для брендов: создание продуктов и услуг, которые органично вписываются в повседневность потребителей.

Бренд-комьюнити: новые границы взаимодействия

Бренды все чаще уходят от традиционных социальных сетей с их бесконечными лентами в сторону создания собственных платформ для общения с аудиторией. Такие платформы:

  • объединяют пользователей по интересам;
  • предлагают удобные системы публичных и приватных чатов;
  • формируют лояльность через более тесные и личные взаимодействия.

Компании создают закрытые клубы, приложения и платформы, где пользователи могут не только взаимодействовать с брендом, но и находить единомышленников. Это не только увеличивает вовлеченность, но и помогает брендам лучше понимать свою аудиторию.

Тренды 2025 года показывают, как быстро меняется мир. Искусственный интеллект, новый ритм жизни, гибкость в работе и усиление комьюнити — все это определяет новые правила игры для брендов.

Тренды Mygribs
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