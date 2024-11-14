Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Doing Great Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.11.2024 в 10:25

Около 70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве

Более половины соотечественников хотя бы раз в жизни разочаровывались в выбранной специальности

69,7% опрошенных россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве. Причем более половины респондентов (53,6%) хотя бы однажды испытывали разочарование в своем выборе, а каждый десятый хотел бы сменить сферу деятельности. Таковы результаты опроса HR-холдинга Ventra, их публикует «РИА Новости».

Согласно данным исследования, почти половина респондентов чувствуют «полную стабильность» в своей работе, тогда как треть опрошенных отмечают, что раньше ощущали себя стабильнее. Каждый пятый считает свое текущее положение ненадежным.

Свыше 40% россиян не смогли ответить на вопрос о востребованности своей профессии через пять лет. Около 23% участников опроса уверены, что не останутся без работы. Еще 22% респондентов предполагают, что устроиться будет труднее из-за усиливающейся конкуренции в их сфере.

В исследовании Ventra приняли участие 1 262 работающих россиянина в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. В опросе учитывался множественный выбор вариантов ответа.

Опрос Ventra профессия мечты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.