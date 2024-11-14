Около 70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве

69,7% опрошенных россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве. Причем более половины респондентов (53,6%) хотя бы однажды испытывали разочарование в своем выборе, а каждый десятый хотел бы сменить сферу деятельности. Таковы результаты опроса HR-холдинга Ventra, их публикует «РИА Новости».

Согласно данным исследования, почти половина респондентов чувствуют «полную стабильность» в своей работе, тогда как треть опрошенных отмечают, что раньше ощущали себя стабильнее. Каждый пятый считает свое текущее положение ненадежным.

Свыше 40% россиян не смогли ответить на вопрос о востребованности своей профессии через пять лет. Около 23% участников опроса уверены, что не останутся без работы. Еще 22% респондентов предполагают, что устроиться будет труднее из-за усиливающейся конкуренции в их сфере.