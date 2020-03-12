WU Executive Academy объявляет о новом наборе на Professional MBA Marketing & Sales

Само название программы Professional MBA Marketing & Sales в WU Executive Academy может навести на вопрос: насколько синонимичны понятия маркетинга и продаж в условиях сегодняшней деловой практики? Действительность бизнеса такова: умения просто продавать свой товар давно недостаточно для того, чтобы считаться экспертом в области маркетинга. Настоящий эксперт XXI века обладает обширным набором как hard, так и soft skills, по максимуму пользуясь эффектом синергии смежных дисциплин.

Современные профессионалы отличаются большой гибкостью: они всесторонне информированы, специализируются во всех новых отраслях знания и предельно открыты к инновациям. Коллективный успех они ставят превыше личного, а с коллегами и партнерами выстраивают доверительные отношения и охотно делятся знаниями — что также известно как Networking 4.0. Именно такой подход к Marketing & Sales помогает WU Executive Academy на протяжении уже более 10 лет выпускать успешных специалистов для все более турбулентной и глобализованной деловой среды.

Модульное обучение и повышенное внимание к трендам

Структура программы предполагает присутствие студентов в Вене по три-четыре дня в месяц на протяжении 18 месяцев, начиная с 19 октября 2020 года, в формате part-time. Преподавание ведется на английском — и знание этого языка потребуется также во время стажировки в США.

Первые девять месяцев обучения посвящены совершенствованию навыков и компетенций, необходимых для всех отраслей менеджмента, а вторая часть программы — непосредственно специализации. Для применения профессиональных знаний в конце учебы студенты пишут магистерскую диссертацию.

В дополнение к основным предметам (работа с клиентами, управление продажами) студенты также могут выбрать до трех дополнительных в рамках проекта M&S Lab. Это помогает им не просто расширить общий кругозор, но и стать лидерами в понимании самых актуальных тенденций своей профессиональной сферы. На потоке пользуются особым спросом такие отрасли знания, как neuromarketing, trend spotting и global crisis communication.

Neuromarketing позволяет понять скрытые механизмы, которые предопределяют реакцию клиентов на бренды и маркетинговые коммуникации. Мастерство trend spotting помогает отбирать среди огромного потока трендов те, что станут наиболее эффективными и выгодными для конкретного бизнеса. Global crisis communication ориентировано на то, чтобы выстраивать в кризисных для компании ситуациях наиболее эффективную коммуникационную стратегию — чтобы избежать по-настоящему разрушительных последствий, в первую очередь финансовых.

Кроме того, студентов ждут увлекательные события «внеклассного» характера, мотивирующие конференции, встречи с экспертами из самых разных сфер бизнеса.

Практическая отдача от PMBA: ощутимо и моментально

Кирилл Вавилов на данный момент занимает должность генерального директора российского подразделения компании Baumit (европейского лидера по производству цементных строительных материалов с оборотом более €1 млрд в год).

Приглашение занять должность он получил уже через несколько месяцев после окончания учебы в WU, успешно выдержав на всех стадиях назначения борьбу с сильными внешними кандидатами и сотрудниками других подразделений компании. Господин Роберт Шмид, генеральный директор и совладелец Baumit, отметил, что факт получения степени MBA в Executive Academy сыграл одну из ключевых ролей при назначении Кирилла.

Кирилл Вавилов, генеральный директор российского подразделения Baumit: Мое понимание продаж и маркетинга после обучения стало завершенным и обрело целостную, законченную форму. Добавился огромный пласт знаний по современным digital-технологиям и платформам, который в совокупности с очень продвинутым курсом по статистике дал отличное представление о том, какое значение для любого бизнеса имеют данные о процессах, покупателях и продуктах. Также расширилось представление об огромной важности прикладного научного анализа собранной информации. Стало проще видеть картину бизнеса в полном масштабе, а также четко осознавать взаимосвязи и влияние нашего российского бизнеса на деятельность и финансовую отчетность головной компании Baumit.

Vedomosti Scholarship

Гордиться аналогичной историей успеха наверняка хотелось бы многим. Для привлечения новых ярких талантов на MBA в WU Executive Academy разработали выгодную стипендиальную программу. Она позволит снизить полную стоимость обучения на 35%: с €33 тыс. до €21,450 тыс. Информационным партнером для данной инициативы на территории России выступает газета «Ведомости».

Наряду с образовательным и профессиональным опытом потенциальных студентов, WU Executive Academy заинтересованы также в их культурном опыте. Именно поэтому стипендиальная программа рассчитана на граждан и резидентов России, Грузии, Украины, стран Прибалтики и бывшего СНГ.

Кандидаты на получение стипендии могут подать заявку до 31 мая 2020 года. Для этого следует заполнить форму на сайте — там же можно ознакомиться с перечнем необходимых документов, порядком проведения интервью и прочей необходимой информацией. Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте vedomosti@wu.ac.at.