Профессия кассира теряет популярность из-за внедрения электронных касс

Рекрутинговые сервисы фиксируют стремительное падение числа вакансий кассиров и продавцов. По данным HeadHunter, в первом полугодии 2019 года количество вакансий кассиров в России снизилось на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года — до 77,95 тысяч, пишет РБК.

Падение подтверждают и данные SuperJob: так, в июле 2019 года на сайте было размещено почти 3 тысяч вакансий в городах-миллионниках и малых городах, что почти в два раза меньше, чем в июле 2018-го. Представитель SuperJob связывает такое падение с тем, что в начале 2018-го ритейлеры активно развивали сети и набирали сотрудников, а сейчас они закрыли большинство позиций. Кроме того, падение спроса на труд кассиров в сегментах ритейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.

Сергей Светоченко, представитель SuperJob: Это общемировой тренд. Например, в американском Walmart покупатели просто набирают товар в корзину и выходят из магазина, а сумма покупки списывается со счета автоматически с помощью специальных датчиков. Скорее всего, мы увидим дальнейшее падение спроса на кассиров, однако это падение будет умеренным.

Крупнейшие продуктовые ритейлеры и сети быстрого питания уже несколько лет устанавливают кассы самообслуживания. По данным J’son & Partners Consulting, первые такие кассы в России начали внедрять в 2009 году X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан». Представитель «Ленты» рассказал, что с 2017 года все новые гипермаркеты сети оборудуются кассами самообслуживания. Десять лет назад начал внедрять автоматы по продаже билетов и Московский метрополитен. Сети быстрого питания развивают кассы самообслуживания с 2013 года. При этом представители крупнейших ритейлеров и метрополитена утверждают, что внедрение автоматов и касс самообслуживания пока никак не отразилось на количестве сотрудников в торговых точках.



Напомним, в начале 2018 года американская компания Amazon открыла магазин без кассиров и продавцов. А к 2021 году таких магазинов будет порядка 3 тысяч. Для того, чтобы попасть в магазин, покупателю нужно будет установить на мобильный телефон бесплатное приложение, при входе приложить смартфон к специальному считывающему устройству. Потом можно зайти и взять все нужные товары, деньги за них спишутся с банковской карты покупателя, привязанной к мобильному приложению.