Проект «Другое Дело» связал красной нитью добрые активности форума #МЫВМЕСТЕ

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ прошел в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 5 по 7 декабря. Благодаря геймифицированной программе «Другого Дела» президентской платформы «Россия — страна возможностей» участники смогли сделать добрые дела прямо на форуме, выполняя полезные задания на стендах партнеров и онлайн. Титульным партнером #МЫВМЕСТЕ выступила госкорпорация «Росатом», на уникальном экологичном стенде которой были проведены волонтерские акции, лекции и встречи с медийными участниками от проекта «Другое Дело».

Принять участие в игровой механике «Другого Дела» смог каждый желающий. Посетителям форума достаточно было получить книжку добровольца, выполнять задания социальной направленности, собирать наклейки в книжку за все верно выполненные задания, а собранные отметки менять на призы от проекта и партнеров.

Вместе с «Народным Фронтом» гости форума собирали аптечку, учились плести маскировочные сети, останавливать кровотечение, накладывать бандажи и тугие повязки. Помочь военнослужащим, находящимся на передовой, посетители форума могли на стенде Добро.рф. Например, своими руками создать браслет выживания, написать письмо с теплыми пожеланиями солдату и отправить его через почтовый ящик добрых дел либо сфотографироваться в «Фотозоне с благодарностью» и выложить пост со словами благодарности военнослужащему.

За успешно выполненные задания участники на стенде Ассоциации Добро.рф получили призы: брендированный мерч и карту «Тройка» от проекта «Другое Дело», книги, новогодние стикерпаки, брелоки, модные коферы от партнеров и даже сладкие призы — варенье с шишками.

Иван Тристан, креативный продюсер проекта «Другое Дело»: В этом году «Другое Дело» максимально интегрировано в деловую, выставочную и атмосферную программы форума #МЫВМЕСТЕ. Более 5 тысяч посетителей благодаря геймификации делали добрые дела и отмечали их в книжке добровольца. Ну а мы в ответ радовали их мерчем и подарками от партнеров. Ведь благодарить — это нормально!

Госкорпорация «Росатом» в этом году стала титульным партнером форума #МЫВМЕСТЕ. На стенде была представлена фотоэкспозиция технологических достижений холдинга в области атомной и ветряной энергетики, ядерной медицины и аддитивных технологий. Через фотографии городов присутствия госкорпорации посетители познакомились с жизнью и характером атомных городов и узнали о них больше, перейдя по QR-коду на сайт «Атомграды России». На стенде холдинга участники получили возможность стать частью важной социальной миссии: принести корм для собак, который отправился в приюты и фонды, а те, кто старше 18 лет, смогли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и получить за это наклейки в книжку «Другого Дела».

Стенд «Росатома» — этой первый в России пример экологичного стенда, все материалы которого подлежат вторичной переработке. После форума #МЫВМЕСТЕ конструкция получит вторую жизнь. Например, все растения, представленные на стенде, могут быть высажены в питомниках, внося свой вклад в озеленение, а деревянная основа стенда — переработана в топливные брикеты, которые используются для обогрева домов. На протяжении всего форума эксперты госкорпорации организовывали для посетителей мини-лекции об экологичном образе жизни и мастер-классы по раздельному сбору отходов.

Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» госкорпорации «Росатом»: На протяжении многих лет проблемой выставочной индустрии является проблема утилизации расходных материалов, одноразовое использование большинства конструкций, трудности в логистике транспортировки материалов для дальнейшей переработки. Госкорпорация «Росатом» ставит перед собой задачу обеспечения экологичности всех производственных процессов. Благодаря инновационному подходу специалистов «АТОМЭКСПО» мы разработали эффективное «зеленое» решение, которое возможно тиражировать в том числе для других компаний-партнеров для увеличения общего вклада крупного бизнеса в ответственное отношение к окружающей среде.

Звездный паблик-ток, проведенный проектом «Другое Дело» совместно с холдингом «Росатом», стал одним из самых ярких событий в рамках деловой программы #МЫВМЕСТЕ. Как сделать добро не просто однодневным трендом? Как меняется психология восприятия, когда аудитория сталкивается с добром в медиа? Как сформировать личный бренд волонтера в малых городах и в чем роль амбассадоров брендов? Как избежать «выгорания» благих дел? Как использовать сторителлинг, чтобы истории о добре стали «вирусными»? И как не говорить о добре скучно и шаблонно? На все актуальные вопросы ответили: писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности «Росатом» Анна Жигульская, главный редактор «Добро.Медиа» Ашот Караханян, диджитал-продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок, медиаменеджер Георгий Лобушкин и креативный продюсер проекта «Другое Дело» Иван Тристан.

На тему медиа и волонтерства «Другое Дело» и «Росатом» провели имиджевый паблик-ток с актрисой театра и кино, попечителем БФ «Старость в радость» Елизаветой Арзамасовой. На мотивационной встрече актриса на личном примере показала, как развивается сфера благотворительности в России, какую пользу в добрых делах может принести популярность и в чем же миссия медийных людей.