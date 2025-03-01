Продвижение без маркетинговой команды: как развить бизнес

Ключевые проблемы, с которыми сталкивается почти каждый начинающий предприниматель, — ограниченный человеческий ресурс и бюджет. К этим проблемам добавляются быстро меняющиеся условия рынка — с 1 апреля вводится обязательный 3% сбор с доходов от интернет-рекламы, который скажется на росте ее стоимости, а соответственно — и на расходах компаний. Все это усложняет продвижение бизнеса, однако даже в таких условиях это возможно и необходимо делать. Советами, как привлекать новых клиентов без огромного штата маркетологов, поделилась с редакцией Sostav Ольга Васильева, маркетолог и продюсер EdTech, основатель продюсерского центра AXL.

Не забывайте про социальные сети

Социальные сети — один из самых доступных и очевидных инструментов для продвижения бизнеса. Они позволят вам не только заявить о своем бренде, но и выстроить долгосрочные доверительные отношения с клиентами.

Причем создать аккаунт лучше сразу на нескольких платформах. Так вы, во-первых, задействуете сразу несколько групп вашей целевой аудитории. А во-вторых, потенциальные клиенты смогут выбрать удобный канал коммуникации с вами. Главное — используйте те соцсети, которые востребованы у вашей ЦА. На сегодняшний день самые популярные и растущие по количеству аудитории площадки — это «ВКонтакте» и Telegram. По данным исследовательской компании Mediascope, месячный охват «ВКонтакте» в январе составил 93,8 млн, а Telegram — 90,6 млн.

Одно из ключевых преимуществ социальных сетей — возможность продвигаться с помощью контента без вложений. И не стоит отчаиваться, если вы не сильны в написании постов и создании креативных картинок, — для этого вполне можно использовать нейросети. Они уже умеют генерировать неплохие рекламные тексты, изображения и видео для соцсетей. С поиском креативных идей для материалов они вам также помогут.

Используйте геоаналитические сервисы и онлайн-карты

Онлайн-картами пользуются практически все и не только для построения маршрута, но и для поиска конкретного сервиса или услуги. Согласитесь, вряд ли вы будете искать автомойку на другом конце города?

Аудитория «Яндекс Карт», например, — 90 млн человек, а «2ГИС» — около 50 млн. Создание и ведение профиля в таких геосервисах позволяет дотянуться до своих клиентов в момент, когда у них есть такой запрос. Поэтому важно следить за тем, чтобы в профиле была указана максимально полная и корректная информация: адресные и контактные данные, правильное расписание работы, фотографии. Это позволит вам выделиться на фоне конкурентов и привлечь локальных клиентов.

Конечно, этот совет подходит, в первую очередь, для предпринимателей, чей бизнес представлен офлайн: салон красоты, парикмахерская, кофейня, автосервис — можно перечислять бесконечно. Но если у компании нет физической точки, то можно ее организовать или использовать при регистрации виртуальный офис — почтовый адрес.

Про отзывы в онлайн-картах тоже забывать не стоит. Их можно использовать для анализа слабых и сильных сторон вашего бизнеса или бизнеса конкурентов. С ними тоже можно и нужно работать. По данным «Анкетолога», 98,9% покупателей знакомятся с отзывами перед совершением покупки — это горячие клиенты. Поэтому стимулируйте покупателей оставлять положительные оценки — например, с помощью небольшой скидки или подарка. Ставьте на позитивные отзывы лайки, чтобы продвигать их в топ, а на негативные отвечайте вежливо.

Если у вас есть небольшой бюджет на маркетинг, вы можете покупать в картах рекламу — она в 15 раз дешевле привычной контекстной рекламы, при этом в эффективности не уступает.

Что касается геоаналитических сервисов, то офлайн-бизнес может использовать их для анализа рынка и целевой аудитории, особенно на начальном этапе. С их помощью можно получить практически всю основную статистику: возраст, пол и доход целевой аудитории, количество поисковых запросов и конкурентов, пешеходный и автомобильный трафик в конкретных локациях. При этом некоторые из таких сервисов доступны бесплатно, так что даже минимальных вложений не потребуется — только интернет и ваш критический ум.

Агрегаторы услуг — друзья предпринимателей

Не забывайте про такие платформы, как Avito, Profi.ru и «Яндекс Услуги». Они могут использоваться не только фрилансерами. Это отличные каналы для локальных брендов, которые ищут новых клиентов. Создавайте подробные и привлекательные объявления с чётким описанием ваших услуг и преимуществ для целевой аудитории. Не забывайте регулярно обновлять информацию и оперативно отвечать на запросы пользователей.

Конечно, для того чтобы ваше объявление было на виду и не затерялась среди аналогичных предложений, в продвижение придется вкладываться. Но это выйдет дешевле, чем та же таргетированная реклама, которая уже требует знаний опытного и грамотного специалиста. Также данный инструмент отлично работает в сфере услуг: ремонт, строительство, автосервисы, клининг, логистика, перевозки. К примеру, один из моих клиентов — сеть автосервисов — получал более 50% заявок непосредственно из Avito.

Дружите с другими брендами

Коллаборации с другими брендами — отличный способ для быстрого расширения аудитории. Вместо того чтобы пытаться конкурировать с крупными игроками по одиночке, небольшие компании могут объединяться для создания уникальных предложений или продуктов. Это может быть совместная акция, партнерский продукт или кросс-продажи.

Хороший пример — бутик женской одежды Fashion Rebels, в котором открылась кофейня SINTRA. Или объединение кофейни «Знакомьтесь, Джо!» со знаменитым книжным магазином «Подписные издания» в Питере.

Такие коллаборации могут завируситься в соцсетях и стать отличным инфоповодом для публикации в СМИ. Главное — выбирать партнеров с похожей аудиторией, ценностями и целями. То есть, если у вас бренд украшений ручной работы преимущественно с шипами и цепями, не стоит пытаться продать их в библиотеке. Для этого подойдут тату- или пирсинг-салоны.

В сфере онлайн-образования такое партнерство и обмен базами между онлайн-школами востребовано как никогда. Трафик дорожает день ото дня, поэтому такие коллаборации становятся настоящим спасением и источником дополнительного дохода.

Нужны клиенты прямо сейчас — запустите контекстную рекламу

Если у вас есть хотя бы небольшой бюджет, вы можете запустить контекстную рекламу. Преимущества этого инструмента в том, что вы можете показывать рекламу своего сайта, соцсетей или профиля в «Яндекс Картах» тем, кто ищет ваши услуги или продукты.

Использовать этот инструмент довольно просто, и он не требует расходов на специалистов. Система сама настроит за вас рекламные кампании, создаст объявления на основе информации о вашем бизнесе и покажет рекламу аудитории, которой потенциально интересны ваши продукты. Таким образом, ЦА увидит ваше предложение в результатах поиска, в геосервисах и на более 40 тыс. сайтов партнеров.

Работайте с клиентской базой

По статистике, в среднем клиенту необходимо около семи касаний для принятия решения о покупке. Иными словами, клиенту нужно пройти путь от первого знакомства с вами до принятия решения купить ваш продукт. Грамотная работа с клиентской базой, продуманные цепочки касаний через e-mail-рассылки, соцсети, мессенджеры или чат-боты помогут вам превратить холодного потенциального клиента в теплого, а затем в горячего. То есть его прогреть.

Также отлично работают специальные предложения и акции, в частности, сезонные. Главное — наличие сильного продуктового предложения и инфоповода, к примеру, «Черная пятница», Новый год, весенние и летние распродажи, день рождения компании. Работа с клиентской базой помогает увеличить эффективность вашего продвижения и в некоторых случаях даже удвоить прибыль без дополнительных вложений. В условиях постоянного роста стоимости рекламы умение работать с клиентской базой — мастхэв любого бизнеса.

Продвигать малый или средний бизнес без маркетинговой команды — сложно, но реально, если использовать сразу несколько инструментов. Такая стратегия позволит сосредоточиться именно на тех каналах, которые приносят вам наибольшее количество новых клиентов, оптимизировать маркетинговый бюджет и увеличить прибыль, не потеряв вложенные средства.