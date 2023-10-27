В России вырос спрос на бюджетные планшеты

За первые три квартала этого года продажи планшетов в России увеличились на 30% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 1,7 млн устройств. В денежном выражении продажи выросли на 24%, до 35,6 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МТС.

Самым быстрорастущим по числу проданных планшетов оказался низкий ценовой сегмент, где стоимость устройств не превышает 10 тыс. руб. Основная доля в сегменте приходится на планшеты собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров.

В МТС сообщили, что планшеты стоимостью до 10 тыс. руб. занимают в натуральном выражении 29% рынка, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — 39%. На устройства, цена которых от 20 тыс. до 30 тыс. руб., приходится 16% рынка.

Среди самых популярных у россиян брендов планшетов — Huawei с долей 16%, Samsung (15%), СТМ (14%) и Apple (12%).

Этим летом бытовая техника и электроника в России подорожала на 10%. Участники рынка прогнозируют дальнейший рост цен, особенно это касается смартфонов и планшетов.