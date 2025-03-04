Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hate Agency
CreativePeople
Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.03.2025 в 17:10

Продажи новых автомобилей в России снизились на 25%

Минпромторг связывает падение спроса с макроэкономическими факторами

В феврале 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 25% в годовом выражении, составив 77,3 тыс. единиц. По сравнению с январем рынок новых легковых авто просел на 13%. В целом за первые два месяца текущего года реализовано 193,9 тыс. новых автотранспортных средств, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга.

Продажи новых транспортных средств — легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов — в феврале составили 91,3 тыс. штук, что на 27% меньше, чем в годом ранее, а также на 11% ниже показателя января 2025-го. Основной причиной снижения спроса в ведомстве называют макроэкономические факторы, включая высокие ставки автокредитов.

Продажи импортных автомобилей пострадали сильнее — за месяц они упали на 40%, тогда как российские марки показали снижение на 10%, но увеличили свою рыночную долю на 10 процентных пунктов. Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале сократился на 22% год к году, рынок грузовиков — на 48%, а автобусов — на 60% в годовом выражении.

Производство автомобилей в России, напротив, демонстрирует рост: в январе-феврале 2025 года с конвейеров отечественных заводов сошли 101,3 тыс. машин, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако продажи новых электромобилей рухнули на 60% год к году, составив всего 1 468 штук.

По данным НБКИ, в январе 2025 года в России было выдано 59,6 тыс. автомобильных кредитов, что на 42,7% меньше, чем в декабре 2024-го (104,1 тыс. единиц), и на 39,7% ниже уровня января прошлого года (98,7 тыс. автокредитов).

автомобили Минпромторг Россия продажи автомобилей новые автомобили
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.