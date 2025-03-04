Продажи новых автомобилей в России снизились на 25%

В феврале 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 25% в годовом выражении, составив 77,3 тыс. единиц. По сравнению с январем рынок новых легковых авто просел на 13%. В целом за первые два месяца текущего года реализовано 193,9 тыс. новых автотранспортных средств, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга.

Продажи новых транспортных средств — легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов — в феврале составили 91,3 тыс. штук, что на 27% меньше, чем в годом ранее, а также на 11% ниже показателя января 2025-го. Основной причиной снижения спроса в ведомстве называют макроэкономические факторы, включая высокие ставки автокредитов.

Продажи импортных автомобилей пострадали сильнее — за месяц они упали на 40%, тогда как российские марки показали снижение на 10%, но увеличили свою рыночную долю на 10 процентных пунктов. Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале сократился на 22% год к году, рынок грузовиков — на 48%, а автобусов — на 60% в годовом выражении.

Производство автомобилей в России, напротив, демонстрирует рост: в январе-феврале 2025 года с конвейеров отечественных заводов сошли 101,3 тыс. машин, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако продажи новых электромобилей рухнули на 60% год к году, составив всего 1 468 штук.

По данным НБКИ, в январе 2025 года в России было выдано 59,6 тыс. автомобильных кредитов, что на 42,7% меньше, чем в декабре 2024-го (104,1 тыс. единиц), и на 39,7% ниже уровня января прошлого года (98,7 тыс. автокредитов).