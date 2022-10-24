Продажи ноутбуков Apple и Dell в России сократились почти на 90%

Ноутбуки американский компаний Dell и Apple заметно просели в продажах на российском рынке. В целом число проданных в России ноутбуков за первые восемь месяцев 2022 года составило всего 1,9 млн устройств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные отчёта «Марвел-дистрибуции».

Несмотря на сильное падение продаж, лидером рынка ноутбуков по итогам восьми месяцев осталась американская HP, её доля рынка составила 21%. В топ-5 по реализации ноутбуков также оказались китайские Lenovo (18%), Acer (13%), Asus (12%) и американская Apple (8%). Доля рынка Huawei и Honor по итогам восьми месяцев составила 7 и 6% соответственно.

Ноутбуки американского вендора Dell практически исчезли с российского рынка: с января по август их продажи сократились на 90%. Продажи ноутбуков Apple за тот же период сократились вчетверо. Реализация устройств Huawei с января по август выросла на 372% до 33,3 тыс. штук, Honor — на 113% до 20,7 тыс. штук.

Азиатские бренды постепенно вытесняют американские на российском рынке, соглашаются представители «Ситилинка» и «М.видео-Эльдорадо», а также подтверждают в Ozon. Кроме того, в июле HP заявила, что полностью выведет свой бизнес из России, и продажи бренда пока идут за счёт того, что у дистрибьюторов до сих пор остается в запасе некоторое количество устройств.

Общее падение продаж ноутбуков эксперты связывают с тем, что корпоративные клиенты в этом году сократили расходы на замену оборудования. Также на ситуацию повлияли проблемы в логистике нового оборудования и рост цен.

Ранее сообщалось, что продажи новых iPhone в России просели в четыре раза. Эксперты в числе причин снижения продаж называют ограниченную доступность новых устройств и отсутствие в этом году активных рекламных кампаний.