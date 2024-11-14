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14.11.2024 в 17:55

Россияне заедают стресс гребешками и кальмарами

Продажи моллюсков в России выросли

За январь-июль 2024 года продажи всех видов моллюсков возросли в денежном выражении на 25% год к году, в натуральном — на 19%. Причины роста потребления продукции — увеличение доходов жителей страны и желание «порадовать себя» на фоне стресса. Об этом пишет РБК.

Так, розничные продажи замороженного гребешка в натуральном выражении выросли на 54,5% год к году, кальмаров — на 50,4%, мидий — на 2,4%. В денежном выражении продажи гребешка увеличились на 25,6%, кальмаров — на 45%, мидий — на 16,2%.

Россияне едят моллюсков как в ресторанах, так и дома. Рост спроса связан с увлечением жителей страны паназиатской кухней (вне зависимости от уровня достатка), увеличением доходов и желанием разнообразить питание. Россияне хотят порадовать себя вкусной едой ресторанного уровня на фоне стресса и ограничений, в том числе на путешествия. Кроме того, выросли цены на рыбу и креветки, в результате моллюски стали более доступным источником белка.

продажи моллюски
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