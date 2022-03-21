В России продажи медицинских масок сократились на 38% за неделю

C 14 по 17 марта в России на 38% упали продажи масок по сравнению с результатами за период с 7 по 10 марта и на 64% относительно 14−17 февраля этого года. Результатами исследования поделился с Sostav ресурс «Чек Индекс», который анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России.

По данным «Чек Индекс», траты на набор средств индивидуальной защиты (СИЗ) упали за неделю на треть, а продажи снизились на 30%.

Продажи одноразовых перчаток снизились на 13% к прошлой неделе, санитайзеров — на 41%. Месяц к месяцу продажи сократились на 19% по обеим позициям. Средний чек в эти четыре дня на набор из маски, перчаток и антисептика составил 447 руб., что на 32% ниже, чем неделей ранее, и на 11% ниже, чем в прошлом году.

Сокращение объёма покупок СИЗ начали фиксировать уже во второй половине позапрошлой недели из-за сигналов об отмене пандемийных ограничений, отмечают в «Чек Индекс».

«Тренд усилился на прошлой неделе после отмены обязательного масочного режима в столице и других регионах страны», — рассказал «Коммерсанту» генеральный директор ИТ-компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

В сети аптек «36,6» сообщили изданию, что за 14−17 марта продажи масок снизились на 51,5% неделя к неделе и на 78,6% год к году. Продажи антисептиков — на 2% и 66,2% соответственно. В «Магните» за тот же период продажи масок и антисептиков упали на 46% и 38% неделя к неделе. В «Ленте» на фоне снижения спроса на СИЗ планируют снижать объём их закупок, уточнил ритейлер изданию.

Сейчас масочный режим отменён в Москве, Подмосковье, Калужской, Тамбовской областях и Красноярском крае. По официальным данным, число заболевших COVID-19 в России на 17 марта составило 34,4 тыс.— на 32% меньше, чем неделей ранее.

Около 600 тыс. масок в сутки производилось в России в марте 2020 года, отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда пришлось завозить маски из Китая, одновременно развивая своё производство. В конце 2020 года власти запретили закупать по госзаказу маски не из стран ЕАЭС, объяснив это тем, что российские производители столкнулись с затовариванием.

Общее число перепрофилированных под выпуск масок предприятий, находящихся в контуре ведомства, — 65, из них у 44 предприятий на март 2022 года действуют регистрационные удостоверения, сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге. Текущие производственные мощности — 22,4 млн масок в сутки, но фактически в январе этого года выпускалось 6,3 млн штук, в феврале — 6,8 млн, подчеркнули в министерстве.

По данным Минпромторга, продажи масок стали падать в 2021 году. Они сократились на 45% до 4,3 млрд руб. По итогам 2022 года этот объём может упасть ещё вдвое, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

В сложившейся ситуации определённые сложности возникнут у небольших компаний, уточняет президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов. На рынке останутся те, у кого есть долгосрочные контракты с постоянными заказчиками, например, с медучреждениями.

Некоторые компании уже стали консервировать производство СИЗ. Так поступил тольяттинский «Евролинк», выпускавший 40 тыс. масок в сутки, сообщил изданию владелец компании Алексей Потапов. Перепрофилировать имеющиеся производственные линии на выпуск другой продукции трудно из-за специфики самих изделий, подытожил Котов.

В Москве масочный режим был отменён с 15 марта. Также прекратили своё действие обязательные антиковидные меры для компаний.