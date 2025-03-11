Продажи iPhone в России сократились в полтора раза

Продажи iPhone в России в начале года в сравнении с аналогичным периодом прошлого упали почти в полтора раза. Это первое значимое снижение с момента прекращения официальных поставок устройств в РФ и начала параллельного импорта, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ретейлеров.

Так, в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024 года продажи iPhone снизились на 43%. Apple выпала из топ-5 крупнейших брендов смартфонов на российском рынке: впереди оказались бренды из КНР, а также Samsung. В январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого более чем на 100% выросли онлайн-продажи аппаратов китайских Realme и Honor, Poco — на 37%, Vivo — на 31%.

По данным Fplus, в январе 2025 года в онлайн-сегменте продано 57,8 тыс. смартфонов Apple, тогда как годом ранее — 127,1 тыс. штук. То есть снижение составило более 50%. В целом по рынку в январе текущего года продано 168,1 тыс. iPhone, что на 33% меньше аналогичного периода прошлого года (252,1 тыс. устройств). Год к году доля бренда в штучных продажах сократилась с 10 до 7%.

Речь идет о первом серьезном падении продаж iPhone после возобновления их параллельного импорта в РФ в середине 2022 года, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперты указывают, что гаджеты Apple становятся слишком дорогими, а число функциональных ограничений для россиян слишком велико. Приверженцев бренда Apple в РФ все еще много, но постепенно их число сокращается. Снижение спроса на iPhone можно связать с общим сокращением рынка мобильной электроники в России, вызванным текущей экономической ситуацией.

Ранее сообщалось, что суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоговая сумма по заключенным контрактам составила 6, 8 млн руб. по сравнению с 1,6 млн руб. за аналогичный период 2023 года.