Продажи FMCG-товаров впервые упали в России. Производители перестарались с промоакциями

Российский рынок FMCG (включая продукты питания, в том числе свежие, напитки, бытовую химию, средства персонального ухода и косметику, детское питание, корма для животных, лекарства) впервые показал отрицательную динамику, сообщает исследовательская компания GfK. За июль 2017 — июнь 2018 продажи упали на 1,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По итогам октября 2017 — сентября 2018 динамика снижения FMCG-продаж усилилась (-3,2%).

Основные причины негативного тренда на рынке товаров повседневного спроса, которые выделяют аналитики GfK:

Во-первых, период низкой инфляции , который наблюдался в первой половине года — довольно необычные условия для российского рынка.

, который наблюдался в первой половине года — довольно необычные условия для российского рынка. Во-вторых, ритейлеры и производители переусердствовали с промоакциями , которые давили на рост продаж в денежном выражении. Эксперты считают, что некоторые участники рынка недооценивают другие инструменты для стимулирования роста. Например, неценовые промо и новинки при условии их достаточной рекламной поддержки.

, которые давили на рост продаж в денежном выражении. Эксперты считают, что некоторые участники рынка недооценивают другие инструменты для стимулирования роста. Например, неценовые промо и новинки при условии их достаточной рекламной поддержки. В-третьих, продолжилось снижение объемов покупок в большинстве категорий.

Уровень промоактивности на российском потребительском рынке действительно зашкаливает: объем продаж товаров по промоакциям и скидкам в магазинах достиг рекордного значения за последние годы. Согласно статистике Nielsen, 64% продаж товаров повседневного спроса (FMCG) осуществляется по промоакциям. По оценке участников рынка, этот показатель гораздо выше и уже достигает 80%, писал ранее Sostav.

По данным потребительской панели GfK, которая состоит из 20 тысяч домохозяйств в городской и сельской России, в продуктах питания больше всего просели по оборотам в деньгах мясо, яйца, свежие овощи и фрукты, масложировые продукты, хлебобулочные изделия и детское питание.

Положительный вклад внесла в основном категория замороженные продукты (+3,9%). Это произошло за счет высокой динамики категории мороженое (она росла главным образом за счет повышения цен), а также пельменей, которая получила «феноменальное» внимание потребителей благодаря мощной поддержке в медиа и ритейле, указывают в GfK. Наибольший вклад в рост категории пельмени внесли такие бренды, как «Сибирская коллекция» (за последние несколько лет рост с 11 до 3 места) и «Мираторг» (с 34 — до 8).

Елена Самодурова, руководитель отдела исследований потребительской панели GfK Rus: «На примере категории замороженные продукты можно заметить, что новинки являются действенным инструментом для роста продаж и способны обеспечивать позитивную динамику целых категорий, — при условии достаточной коммуникационной поддержки запусков. Так, производителям пельменей удалось переформатировать очень знакомую потребителям категорию за счет вывода интересных и модных вкусов, например, пельменей с мраморной говядиной. А благодаря мощной рекламной кампании и уверенной представленности в рознице вырасти самим и поддержать всю категорию».

Изменения в составе потребительской корзины сигнализируют о том, что сегодня потребитель стремится тратить рациональнее на товары повседневного спроса. Видимо, люди стали рачительнее относиться к покупкам, а также сменились приоритеты, о чем косвенно говорит рост продаж товаров длительного спроса, ипотеки, кредитов, отмечают в GfK.

Кроме того, россияне теперь меньше готовят дома. Об этом свидетельствует в первую очередь сокращение покупок масложировых продуктов и муки. Во время кризиса 2014−2016 был виден рост этих категорий, когда потребитель начал больше времени проводить дома, сокращать покупки еды на вынос и приготовился экономить. Сейчас же, судя по росту оборотов ресторанного бизнеса (+4% за период с января по август 2018 года, Росстат), а также готовой еды, потребитель вновь ищет удобство и экономию времени.

Что касается объемов потребления в натуральном выражении, то россияне по итогам годового периода с октября 2017 — сентябрь 2018 больше купили напитков. В остальных категориях пока наблюдается отрицательная динамика. Потребление детского питания в целом осталось стабильным (-0,5%), что связано с текущей ситуацией в области рождаемости в России.