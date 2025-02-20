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20.02.2025 в 08:00

Продажи билетов в московские театры просели на четверть

Это связано с новыми правилами покупки билетов по паспорту

Продажи билетов на мартовские спектакли в Москве просели на 25% в количественном и на 20% в денежном выражении. Это связано с тем, что на спектакли почти всех театров Москвы теперь можно попасть только по документам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Kassir.ru.

По данным Moscow Show, падение составило 70%. Падение подтверждают и в МТС Live.

В конце ноября 2024 года столичные власти заявили о введении новых правил продажи билетов на спектакли. Так, 63 театра и 36 концертных залов вводят паспортный режим. Для покупки билетов зрителям требуется указать данные удостоверяющего личность документа. На входе в театр соответствие билета этим документам будет проверяться.

Нововведение призвано улучшить контроль над продажей билетов и повысить безопасность посетителей. Под этим подразумевается борьба со спекулянтами, которые скупают билеты на самые востребованные спектакли и затем продают по завышенным ценам.

По словам участников рынка, новые правила усложняют покупку, а также вызывают непонимание у тех, кто планировал дарить билеты. Некоторые опасаются, что, указывая паспортные данные, они могут стать жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре прошлого года средняя стоимость билета в российские театры увеличилась до 2,4 тыс. руб. Рост к аналогичному периоду 2023 года составил 14%.

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