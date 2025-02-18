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18.02.2025 в 05:40

Продавцов табака начнут лицензировать

По аналогии с продавцами алкоголя

В правительстве изучают варианты по регулированию табачного рынка. Первый предполагает лицензирование продавцов по аналогии с алкогольным рынком, а второй — создание реестра разрешений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Меры необходимы для сокращения нелегального оборота. В среднем из-за него бюджет недополучает более 100 млрд руб. в год, несмотря на то, что существующей системой маркировки (ГИС МТ) охвачены 300 тыс. компаний. С прошлого года лицензирование введено для производителей и импортеров табака, но розничные продавцы могли реализовывать товар без лицензий.

Новые требования к продавцам включают отсутствие налоговых долгов и наличие складов или торговых точек, а госпошлина за лицензию может варьироваться от 10 тыс. руб. для розницы до 500 тыс. руб. для оптовиков.

Вместо традиционных штрафных санкций предлагается использование экономических мер воздействия. Торговые точки, уличенные в нарушении, могут лишиться лицензии или быть исключены из реестра, что фактически закроет им доступ к рынку. Контроль за соблюдением новых правил может быть передан Росалкогольтабакконтролю или региональным властям.

Эксперты сомневаются в эффективности реестров. Они объяснили, что контрафактный товар обычно продают через Telegram и мелкие пункты, где надзор не так строг.

В конце прошлого года в Госдуму внесен законопроект, повышающий штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. За такое нарушение компаниям может грозить штраф до 2 млн руб. Кроме того, за неоднократную продажу детям никотиновой продукции предлагается запретить деятельность до трех лет.

Табак
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