Пошаговый план выхода на рынок HoReCa

Большинство предпринимателей мечтают зайти на рынок HoReCa, открыв собственный ресторан или кофейню. Звучит легко, но на самом деле это не просто вкусный и необычный бизнес, а ещё и очень конкурентный. На сегодняшний день в больших городах России заметен даже переизбыток ресторанов, каждый из которых предлагает что-то совершенно новое. Команда брендформанс агентства MYGRIBS рассказала, как новым игрокам зайти в один из самых конкурентных рынков России и начать зарабатывать с первого же месяца.

Однако и в небольших регионах на этот рынок выходят новые игроки, которые активно развивают собственные проекты и внедряют локальные концепции, ориентированные на особенности локации. А рост внутреннего туризма в связи с политической ситуацией помогает предпринимателям привлекать клиентов. Открыть своё дело в сфере HoReCa — это хорошее решение, которому способствует ситуация на рынке, но только при грамотно выстроенном бизнес-плане и маркетинговой стратегии.

Как же выделяться среди бесчисленного количества других игроков? Что необходимо сделать, чтобы пришли первые клиенты? Мы поделимся с пошаговым планом:

анализ рынка и разработка бизнес-плана;

анализ конкурентов и выбор локации;

разработка концепции бренда ресторана;

разработка маркетинговой стратегии;

открытие ресторана и последующее ведение бизнеса.

Бизнес-планирование — основа успешного запуска

Перед тем, как продумывать концепцию бренда, искать именитых шеф-поваров или арендовать помещение, проведите качественный анализ рынка и разработайте бизнес-план, ведь без этих двух пунктов ваше заведение может и откроется, но точно будет не таким прибыльным, как хотелось бы. Включите обязательно оценку всех аспектов, связанных с финансовыми вложениями и возвратом инвестиций, продумайте, что именно будет пользоваться спросом на рынке и есть ли уже что-то похожее, а также проведите анализ возможных рисков. Не забудьте реалистично оценить, когда проект выйдет на самоокупаемость, поверьте, розовые очки недопустимы на этом этапе. Обычно ресторанные проекты окупаются в течение 1−3 лет, в зависимости от концепции и локализации.

Посмотрите, что делают ваши конкуренты, и выберите локацию

Анализ конкурентов — крайне важный этап, ведь именно здесь вы сможете найти нишу, которая ещё не занята и выявить сильные и слабые стороны уже открытых заведений. Уделите особое внимание концепциям, уровню сервиса, цены, атмосферу с интерьером, кухне и маркетинговым стратегиям. Отнеситесь к этому очень серьёзно, ведь этот этап поможет вам наиболее чётко сформулировать в дальнейшем ваше УТП, а также он позволит не допустить ошибок, которые совершили конкуренты. И конечно, сразу же после этого выбирайте локацию, ведь это может значительно повлиять на успешность ресторана.

Выбирайте место преимущественно с высоким трафиком, чтобы получить больше клиентов. Совет — не гонитесь за самой людной улицей города, ведь важно не только количество людей, но и соответствие аудитории концепции будущего ресторана. Также очень важна лёгкая доступность к ресторану. Хорошее расположение рядом с транспортными узлами или паркингом сделает заведение более привлекательным. Конечно, стоит также учитывать особенности района, в котором вы хотите открыть заведение. Если рядом много офисных зданий, то вам есть смысл ориентироваться на бизнес-ланчи, а если вокруг жилые комплексы, то сделайте упор на семейные ужины.

При открытии собственного заведения изучите особенности региона, потому что всё больше компаний опираются на территориальный брендинг, учитывая его при разработке концепции. Это позволяет ресторанам становиться не только местами питания, но и культурными объектами, привлекающими туристов. Это помогло уже многим компаниям, как, например, «Ч.П.Х.» с питерской корюшкой, «Рыбный угол» с традиционным плёсским пирогом из копчёного леща. Такие заведения становятся неотъемлемой частью туристической инфраструктуры, а регионы готовы оказывать им поддержку как местным достопримечательностям, выдавая различные субсидии и гранты.

Всё начинается с концепции

После проведённых исследований и анализов можно приступить к разработке концепции ресторана. Собрав всё в одно место, нужно чётко сформулировать УТП, BIG IDEA, концепцию кухни, атмосферы, интерьера, а также позиционирование и миссию. Так у вас получится устойчивая платформа бренда, которая позволит вам открыть действительно уникальное пространство, в котором всё будет продумано до мелочей. Благодаря концепции вы сразу же сможете определиться с зонированием ресторана, интерьером, меню кухни, барные карты, используемую посуду и даже возможные культурные программы.

Переходим к разработке маркетинговой стратегии

На этом этапе вам необходимо качественно продумать, как раскрыть наиболее эффективно концепцию вашего ресторана. Продумайте присутствие своего бренда в социальных сетях и агрегаторах, разработайте SMM и PR стратегию, чтобы привлечь внимание аудитории. Разработайте медиаплан и контент-план с рубриками, чтобы следовать плану. Обязательно продумайте, с какими блогерами и брендами вы сможете сотрудничать, ведь этот инструмент считается одним из наиболее эффективных в сфере HoReCa. Запланируйте несколько PR-events для привлечения внимания к ресторану. Это могут быть дегустации, мастер-классы, вечеринки, музыкальные вечера, а может и модный показ.

Также продумайте, как будет выглядеть ваш сайт, какие блоки в нём будут, а также какой контент вы будете там публиковать. Обязательно добавьте раздел с меню, возможность онлайн-бронирования столиков и новостной блок о мероприятиях ресторана.

Самый ответственный момент — открытие ресторана

Приступаем к подготовке открытия заведения. Важно тщательно подготовиться, чтобы создать положительное впечатление у приглашённых гостей. Собрали для вас несколько идей, как провести этот день со вкусом и запомниться:

проведите концептуальную VIP вечеринку, на которую вы пригласите всех известных блогеров и представителей СМИ;

дегустационный вечер с небольшими сетами из основного меню, чтобы каждый гость мог лучше познакомиться с новым заведением;

кулинарный мастер-класс от шеф-повара с возможностью приготовления блюд перед гостями.

После открытия продолжайте действовать согласно своей маркетинговой стратегии, не боясь пробовать новое и экспериментировать. В высококонкурентном рынке HoReCa вы должны всегда действовать на опережение, даря гостям действительно уникальные впечатления. Помните, что успешный ресторан — это не просто место для еды, а пространство для впечатлений и общения. Сохраняйте свою индивидуальность, продвигайте концепцию и ценности заведения, и гости будут возвращаться к вам снова и снова, создавая фундамент для стабильного роста и процветания бизнеса.