Объем новых площадей у российских ретейлеров достиг антирекорда за 15 лет

По данным исследования Infoline, в первом квартале 2025 года совокупный прирост торговых площадей 200 крупнейших FMCG-сетей составил 218 700 квадратных метров (кв. м) — это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель стал минимальным за первый квартал последних 15 лет. Об этом сообщают «Ведомости».

Эксперты Infoline объясняют спад замедлением потребительского спроса на фоне «рекордного инфляционного давления». Согласно данным NTech, в первом квартале 2025 года инфляция составила 13,3% при росте продаж продуктов питания на 2,1%.

Многие крупные ретейлеры начали закрывать торговые точки: сеть дискаунтеров «Светофор» и «Маяк» сократили площади на 69 600 кв. м, а гипермаркеты Selgros и «Лента» также прекратили работу части объектов. При этом ряд компаний, включая Х5 и «Магнит», ускорили развитие малых форматов «у дома» — в частности, число магазинов «Пятерочка» выросло на 387, «Чижик» — на 125, а «Магнит» активизировал запуск новых объектов под брендами «Моя цена», «Магнит Косметик» и «Заряд».

Ретейлер «Лента», традиционно ориентированный на гипермаркеты, сделал ставку на развитие купленной в 2023 году сети «Монетка», что в прошлом квартале обеспечило прирост торговых площадей на 3,1%. Напротив, «Меркурий ритейл холдинг» (сети «Красное и белое», «Бристоль») сократил темпы экспансии более чем в два раза из-за региональных ограничений на продажу алкоголя — до 983 точек. Серьезное сокращение наблюдается и у «Вкусвилл» — минус 226 магазинов с января по март.

По мнению экспертов, стратегии ретейлеров все чаще ориентированы на оптимизацию действующих объектов, а не на экспансию. Высокая стоимость вложений, снижение маржинальности и рост доли онлайн-продаж (26,8% за квартал) изменяют инвестиционные приоритеты в отрасли. В условиях растущего влияния e-commerce и маркетплейсов инвестиции в открытие новых магазинов становятся все более «осторожными и очень точечными».