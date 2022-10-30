UX/UI-дизайнер VS искусственный интеллект

Сайт, лендинг, приложение — это точки контакта клиентов с компанией, и чем они удобнее и «дружелюбнее», тем выше вовлеченность и лояльность пользователей. Однако в поисках оригинальных решений дизайнеры всё чаще обращаются к искусственному интеллекту. Помогает ли AI достигнуть нового уровня индивидуальности, и может ли он конкурировать с UX/UI-дизайнерами, Sostav рассказал Александр Азаров, генеральный директор WaveAccess.

Варианты применения AI дизайнерами интерфейсов

Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта настолько глубоко встроены в ежедневно используемые дизайнерами программы, что часто они перестают замечать их присутствие. Есть разные сценарии использования AI в дизайне интерфейсов. К стандартным задачам относят, например, изменение размера изображения и его автоматическую коррекцию. В некоторых приложениях (Uizard и др.) AI-технология превращает нарисованные от руки вайрфреймы (макеты интерфейса невысокой точности) для мобильного или веб-приложения в готовый прототип: AI анализирует элементы, расположение фигур, изображений и на основе анализа создает готовый файл. Интеллектуальные функции этого приложения также позволяют «примерить» понравившуюся графику и стиль к своему проекту, используя скриншот в качестве референса. Для выполнения других базовых задач дизайнеры также часто прибегают к конструкторам вроде Wix ADI, которые автоматически генерируют сайты на основе информации о бизнесе из открытых источников.

Кроме того, при помощи AI можно быстро повысить уникальность текста посредством его автоматического рерайта, преобразовать аудио в текст и подготовить описание фотографий, что полезно в частности для онлайн-магазинов и других сайтов.

AI-решения также используются в работе с визуальным контентом. Например, нейросети применяются для отрисовки сопровождающей графики для онлайн-статей и позволяют создавать гораздо больше идей в единицу времени (среди примеров — нейронная сеть DALL-E 2). А технология дипфейков (deepfake) делает реалистичную подмену объекта на видео с возможностью автоматического наложения масок и спецэффектов (правда, стоит отметить, что эта технология сегодня нашла наибольшее применение для дискредитации отдельных людей).

Также AI применим для поиска референсов. Дизайнеры интерфейсов часто обращаются к референсам (вспомогательным изображениям) для вдохновения (чтобы открыть для себя новые стили, визуальные приемы в оформлении и т. д. ), а также чтобы приблизительно визуализировать результат своей работы и донести свое видение до коллег. В этом смысле полезны сервисы (в числе которых небезызвестный Pinterest), которые выстраивают ленту пользователя с учетом его поискового запроса, причем с каждым новым запросом система обновляет контент.

Часто UX/UI используют возможности AI для генерации контента по запросу. Представим, что на сайте предполагается наличие множества фотографий людей, например, демонстрация аватарок пользователей какого-либо сервиса. Велик риск нарушить этические нормы, так как использовать фотографии реальных людей без их разрешения нельзя, и при этом поиск и проверка каждой фото на законность использования требует больших временных ресурсов. Альтернатива — генератор фальшивых лиц несуществующих людей на базе AI, который создает новые изображения из частей других (пример — инструмент на базе StyleGAN, нейронной сети от Nvidia). Причем 90% фальшивых изображений не распознаются обычным человеком, а 50% — опытным фотографом. Иногда AI допускает ошибки, и на изображении могут появляться баги: неправильно изогнутый контур, сомнительный цвет волос или глаз. Однако программы быстро обучаются, и уже сейчас вероятность таких неточностей близится к нулю.

Как видно, возможности искусственного интеллекта действительно закрывают ряд вопросов в дизайне интерфейсов, что заметно ускоряет процесс работы над проектами, однако результат все же требует внимательной проверки и — в большинстве случаев — самостоятельной доработки.

Искусственный интеллект не умеет понимать

При такой состоятельности технологии искусственного интеллекта вполне логичен вопрос: «В чём AI не может конкурировать с человеком?» Ответ, на самом деле, прост. Искусственный интеллект не умеет понимать — он собирает информацию, анализирует её и, основываясь на выявленных закономерностях, строит предположения. Но он не может понять идею человека, если ранее не встречался с подобным кейсом.

Вопрос наличия или отсутствия разума у искусственного интеллекта, скорее, философский. Присутствие разума определяется только тем, что именно люди сами под ним понимают. Если речь идет о разуме человеческого характера, то даже здесь сначала необходимо выделить его признаки, так как нет единого общепризнанного точного списка того, что именно делает нас разумными.

И пока AI не научится «чувствовать» мотивы людей, ему будет сложно составить конкуренцию UX/UI-дизайнерам. Безусловно, все описанные программы помогают в работе и ускоряют её, но конечное решение всегда принимает UX/UI-дизайнер. Упомянутые выше тенденция ухода от стандартизированных шаблонов и стремление создавать уникальный интерфейс требуют от дизайнеров глубокого понимания тонкостей бизнеса заказчика.

Вывод

AI-решения заметно облегчают работу UX/UI-дизайнеров. Те рутинные задачи, которые отнимают много часов, программы выполняют в течение нескольких минут. В условиях, когда заказчики стараются внести в дизайн интерфейса что-то узнаваемое, подчеркивающее индивидуальность, понимание их мотивации становится главным требованием к исполнителю. В этом смысле все AI-программы для дизайнеров интерфейсов — это вспомогательные инструменты. Однако при активном развитии AI велика вероятность, что уже в ближайшем будущем такие технологии помогут перейти от создания приложений для обобщенных групп клиентов к проектированию персонального пользовательского опыта.