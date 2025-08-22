Приложения российских банков могут вернуться в App Store

Заблокированные в App Store мобильные приложения российских банков и других организаций могут вернуться в ближайшее время. Власти, институты развития и бизнес из России ведут соответствующие переговоры с американской компанией Apple, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Источник газеты, близкий к правительству, подтвердил факт переговоров с Apple, однако уточнил, что договоренности пока нет. В первую очередь речь идет о допуске RuStore. Другой собеседник уточнил, что представители Apple заявили в ходе неформальных переговоров с Минцифры РФ, что не будут препятствовать размещению RuStore.

В iOS уже стало доступно приложение «Газпромбанка». «Альфа-банк» выпустил новое приложение для iPhone. Кроме того, в App Store стала доступна новая версия приложения «МТС-банка».

Опрошенные изданием участники рынка не исключают, что RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ гаджетах Apple уже осенью. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителя», предписывающие устанавливать российские магазины приложений на все реализуемые в России планшеты и смартфоны.

Напомним, приложения российских банков и других организаций начали исчезать из App Store, а также магазина приложений Google Play в 2022 году.