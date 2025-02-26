В России выросла доля подростков и студентов, столкнувшихся с мошенниками

За последние полгода число потенциальных жертв мошенников среди детей, подростков и студентов в России выросло в четыре раза — с 1 до 4%. Среди находящихся в зоне особого риска — 8,5% моложе 20 лет, 5% — несовершеннолетние. Об этом говорится в исследовании мобильного оператора Т2, которое есть в распоряжении Sostav.

Доля студентов среди жертв мошенников на 23% выше, чем их доля среди всех абонентов Т2.

Аферисты все чаще выбирают подростков в качестве «точки входа» в домохозяйства. Ранее главным объектом мошенников были пожилые люди, сейчас тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии.

Т2 также проанализировал интересы людей, которые чаще других клиентов сталкиваются с мошенниками. Атакуемые пользователи чаще всего связаны с финансами и инвестициями (этот показатель среди них на 31% выше, чем средний по всем абонентам), IT (13%), спортом (11%), онлайн-торговлей (7%), путешествиями (7%) и видеоиграми (6%). Это косвенно указывает на то, что аферистов привлекает высокодоходная аудитория с интересами в разных сферах жизни.