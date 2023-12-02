Приложение «РЖД Пассажирам» удалили из AppStore

Из магазина AppStore исчезло приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам», но установленные ранее версии сервиса продолжают работать, сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

РЖД рекомендовало клиентам не обновлять и не переустанавливать скачанные приложения, так как новые поставить не получится. Уточняется, что приложения на платформе Android работают без сбоев. В компании напомнили пассажирам, что для покупки билетов также можно пользоваться мобильной версией сайта РЖД.

Кроме того, с платформы также пропали приложения сервиса заказа продуктов «СберМаркет» и каршерингового сервиса «Ситидрайв».

Добавим, ранее AppStore и Google Play начали блокировать приложения некоторых российских банков. На этот раз из магазинов удалили «Тинькофф», «Уралсиб», «Русский Стандарт», «Почта Банк», «Абсолют», «Хоум банк» и некоторые других.