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02.12.2023 в 10:50

Приложение «РЖД Пассажирам» удалили из AppStore

С платформы также пропали приложения «СберМаркета» и  «Ситидрайва»

Из магазина AppStore исчезло приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам», но установленные ранее версии сервиса продолжают работать, сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

РЖД рекомендовало клиентам не обновлять и не переустанавливать скачанные приложения, так как новые поставить не получится. Уточняется, что приложения на платформе Android работают без сбоев. В компании напомнили пассажирам, что для покупки билетов также можно пользоваться мобильной версией сайта РЖД.

Кроме того, с платформы также пропали приложения сервиса заказа продуктов «СберМаркет» и каршерингового сервиса «Ситидрайв».

Добавим, ранее AppStore и Google Play начали блокировать приложения некоторых российских банков. На этот раз из магазинов удалили «Тинькофф», «Уралсиб», «Русский Стандарт», «Почта Банк», «Абсолют», «Хоум банк» и некоторые других.

РЖД
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