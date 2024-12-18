Прибыль «Т-Банка» за 11 месяцев выросла на 41%

Группа «Т-Технологии» раскрыла операционные результаты за 11 месяцев 2024 года. Прибыль «Т-Банка» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) увеличилась на 41%, до 58 млрд руб., «Росбанка», который будет присоединён к «Т-Банку» в качестве филиала, — на 83%, до 54 млрд руб.

Общий капитал «Т-Банка» по РСБУ на конец ноября составил 312 млрд руб., «Росбанка» — 206 млрд руб. Совокупный кредитный портфель банков сократился на 1,2% по сравнению с октябрём, до 2,7 трлн руб.

Суммарный объём денег клиентов, размещённых на счетах «Т-Банка» и «Росбанка», а также активов под управлением увеличился на 25% год к году, до 5 трлн руб.

Общее число клиентов экосистемы «Т» выросло на 19% в годовом выражении, до 46,9 млн человек. Количество активных клиентов, которые пользуются сервисами группы хотя бы раз в месяц, возросло на 17%. Число активных пользователей приложений в месяц увеличилось на 16%, до 32,1 млн человек, количество активных пользователей приложений в день — на 23%, до 15,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что выручка группы «Т-Технологии» в третьем квартале выросла до 264,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 37,8 млрд руб.