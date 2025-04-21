Прибыль «Т-Банка» в первом квартале составила 15 млрд рублей

В январе — марте 2025 года прибыль «Т-Банка» по методологии РСБУ составила 15 млрд руб. без учета разовых резервов и списаний по прочим активам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Общий капитал «Т-Банка» на конец марта составил 506 млрд руб., консолидированный кредитный портфель — 2,6 трлн руб. (плюс 0,6% в годовом выражении), инвестиционный портфель — 1,6 трлн руб. (плюс 31%).

Объем денег клиентов на счетах вырос на 9,3%, до 3,6 трлн руб. Объем средств физлиц увеличился на 31% и превысил 2,8 трлн руб., юрлиц — сократился на 34%, до 723 млрд руб. Суммарный объем денег клиентов, размещенных на счетах банка, и активов под управлением показал рост на 15%, до 5,2 трлн руб. Общий объем покупок по картам увеличился на 22%, до 2,3 трлн руб.

Общее количество клиентов экосистемы «Т» выросло за год на 19% и превысило 50 млн. Количество активных клиентов, которые пользуются сервисами экосистемы хотя бы раз в месяц, возросло на 15%, до 33,3 млн человек, число активных пользователей приложений в месяц — на 14%, до 33,3 млн. Количество активных пользователей приложений в день продемонстрировало рост на 18%, до 15,5 млн.

В конце прошлой недели «Т-Банк» выпустил новое мобильное приложение для iOS и рекомендовал установить его как можно скорее.