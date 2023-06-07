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18+
07.06.2023 в 12:23

Владелец Zara и Bershka увеличил прибыль на 54% за первые три месяца 2023 года

На 13% увеличились продажи группы компаний Inditex, куда входят эти бренды

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Чистая прибыль сети магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Bershka и Zara, выросла в первом квартале 2023 года на 54% до €1,168 млрд по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает компания в своём финансовом отчёте.

Увеличились и продажи, на 13% до €7,611 млрд «с очень удовлетворительной динамикой как в магазинах, так и в интернете, и были положительными во всех географических регионах и во всех форматах», отмечено в отчёте.

Испанская газета El País пишет, что фешн-ритейлер установил новый рекорд и по прибыли, и по продажам.

Группа Inditex, владеющая fashion-брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, ушла с отечественного рынка в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции. Компания продала российский бизнес ливанской Daher в октябре того же года.

В апреле 2023 года стало известно, что в России откроется 49 бывших магазинов Inditex, 27 апреля в Москве начал работу бывший магазин Zara под названием Maag. Первая точка расположена в торговом центре «Авиапарк», на Ходынском бульваре.

Inditex — испанский ритейлер, мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой.

Zara Bershka Inditex фэшн-ритейлер
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