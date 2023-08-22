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22.08.2023 в 18:09

Прибыль Baidu выросла на 43% до $718 млн

Благодаря рекламе выручка увеличилась на 15% до 34,06 млрд юаней

Китайская Baidu нарастила чистую прибыль во втором квартале текущего года на 43% до 5,21 млрд юаней ($718 млн), следует из отчёта компании.

Прибыль в расчёте на американскую депозитарную акцию составила 14,17 юаня против 9,97 юаня в тот же период 2022 года.

Выручка интернет-компании увеличилась на 15% до 34,06 млрд юаней, благодаря рекламе. Показатель говорит о самом быстром квартальном росте в годовом исчислении за последние пару лет, утверждает CNBC со ссылкой на аналитиков Refinitiv.

EBITDA составила 9,11 млрд юаней, показав рост на 29%. Рентабельность EBITDA составила 27%, в прошлом году она была на уровне 24%.

Акции компании подорожали на премаркете на NASDAQ во время публикации отчёта. По состоянию на 15:21 мск стоимость бумаг составила $130,43, увеличившись на 4,41%.

Baidu
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