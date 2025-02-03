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18+
03.02.2025 в 19:12

Президент подписал закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

За правонарушение юрлиц будут штрафовать на 1,5–2 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Физических лиц будут штрафовать на 200−300 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит 500−700 тыс. руб., для юридических — 1,5−2 млн руб.

Ранее штрафы для физлиц за продажу сигарет и вейпов детям составляли 40−60 тыс. руб., для должностных лиц — 150−300 тыс. руб., для юридических — 400−600 тыс. руб.

За продажу несовершеннолетним снюса, насвая и других видов нюхательного и жевательного табака для физлиц предусмотрен штраф в размере 150−200 тыс. руб., для должностных лиц — 300−500 тыс. руб., для юрлиц — 1−1,5 млн руб.

Штрафы за нарушение запретов или несоблюдение ограничений в сфере торговли табаком для физлиц теперь составляют 10−20 тыс. руб., для должностных лиц — 30−50 тыс. руб., для юридических — 90−120 тыс. руб. Если правонарушение совершено повторно, штрафы для физлиц будут 20−30 тыс. руб., для должностных лиц — 50−90 тыс. руб., для юридических — 120−150 тыс. руб.

В конце прошлого года депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который полностью запрещает розничную и оптовую торговлю вейпами и жидкостями для них.

Владимир Путин Дети закон вейпы
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